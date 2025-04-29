晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

BCL資格賽》盧峻翔找回手感拿26分打爆蒙古對手 5連勝分組第一晉4強

2025/04/29 19:00

盧峻翔。（記者塗建榮攝）盧峻翔。（記者塗建榮攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕揮別前兩場的低迷手感，「夜王」盧峻翔今天只打三節就拿下全場最高26分，率領桃園領航猿以105：66痛宰來自蒙古的比謝爾特金屬，收下5連勝，也確定以分組第一之姿，晉級亞洲冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL）4強。

盧峻翔在26日對上雅加達明燈11投2中拿11分，27日對上馬來西亞森美蘭金群利金鹿也只有8投2中得5分，但今天成功喚醒手感，開賽就投進三分球華麗開場，此戰他出賽近21分鐘，14投9中、包含4記三分球，拿26分還外帶5籃板、5助攻。

面對實力有落差的蒙古比謝爾特金屬，領航猿開賽就連拿13分，首節23：7的猛攻下馬威，上半場打完取得24分的領先，全場最大差距達46分，最終以39分之差收下5連勝。

領航猿10人上陣有9人得分，布依德23分，布朗18分，葛拉漢11分，團隊繳出57.4%投籃命中率，優於金屬隊的30.8％，成為勝負分水嶺。

此次資格賽8隊分成2組，取分組前二晉級4強，目前領航猿已取得5連勝，鎖定分組第一之姿晉級，而最終前兩名隊伍取得會內賽資格，但每國只能有1隊參賽。坐落另一分組的新北國王將於晚間8點登場，力拚2連勝。

盧峻翔。（記者塗建榮攝）盧峻翔。（記者塗建榮攝）

盧峻翔。（記者塗建榮攝）盧峻翔。（記者塗建榮攝）

盧峻翔。（記者塗建榮攝）盧峻翔。（記者塗建榮攝）

伯朗。（記者塗建榮攝）伯朗。（記者塗建榮攝）

布依德。（記者塗建榮攝）布依德。（記者塗建榮攝）

葛拉漢。（記者塗建榮攝）葛拉漢。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中