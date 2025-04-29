BCL資格賽》盧峻翔找回手感拿26分打爆蒙古對手 5連勝分組第一晉4強

盧峻翔。（記者塗建榮攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕揮別前兩場的低迷手感，「夜王」盧峻翔今天只打三節就拿下全場最高26分，率領桃園領航猿以105：66痛宰來自蒙古的比謝爾特金屬，收下5連勝，也確定以分組第一之姿，晉級亞洲冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL）4強。

盧峻翔在26日對上雅加達明燈11投2中拿11分，27日對上馬來西亞森美蘭金群利金鹿也只有8投2中得5分，但今天成功喚醒手感，開賽就投進三分球華麗開場，此戰他出賽近21分鐘，14投9中、包含4記三分球，拿26分還外帶5籃板、5助攻。

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面對實力有落差的蒙古比謝爾特金屬，領航猿開賽就連拿13分，首節23：7的猛攻下馬威，上半場打完取得24分的領先，全場最大差距達46分，最終以39分之差收下5連勝。

領航猿10人上陣有9人得分，布依德23分，布朗18分，葛拉漢11分，團隊繳出57.4%投籃命中率，優於金屬隊的30.8％，成為勝負分水嶺。

此次資格賽8隊分成2組，取分組前二晉級4強，目前領航猿已取得5連勝，鎖定分組第一之姿晉級，而最終前兩名隊伍取得會內賽資格，但每國只能有1隊參賽。坐落另一分組的新北國王將於晚間8點登場，力拚2連勝。

盧峻翔。（記者塗建榮攝）

盧峻翔。（記者塗建榮攝）

盧峻翔。（記者塗建榮攝）

伯朗。（記者塗建榮攝）

布依德。（記者塗建榮攝）

葛拉漢。（記者塗建榮攝）

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