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NFL》49人明星近端鋒獲24.6億續約破紀錄 下1人是「無關緊要先生」？

2025/04/29 20:07

基特爾。（資料照）基特爾。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據NFL知名記者拉波波特（Ian Rapoport）報導，舊金山49人與陣中6屆明星近端鋒基特爾（George Kittle）達成4年7640萬美元（逾新台幣24.6億）延長合約，其中4000萬美元為保證薪資，成為史上最高薪近端鋒。

此休季亞利桑那紅雀新星麥克布萊德 （Trey McBride）才剛獲得4年7600萬美元延長合約，年均薪來到1900萬美元，超越堪薩斯酋長凱爾西（Travis Kelce）的1720萬美元，成為史上最高薪近端鋒，如今基特爾再度刷新這項紀錄，年均薪來到1910萬美元。

31歲的基特爾於2017年選秀會第5輪146順位被49人相中，生涯第2年便成為聯盟首屈一指的近端鋒，其擋人與接球的能力都相當全面，讓他生涯至今8個賽季，入選過6屆職業盃與年度第一隊殊榮，並累積7380碼與45次達陣。

49人上季擁有麥卡弗（Christian McCaffrey）、艾尤克（Brandon Aiyuk）與山謬（Deebo Samuel）等許多進攻武器，但不是受傷就是表現不佳，唯獨基特爾依舊是49人進攻組最穩定的存在，繳出1106碼與8次達陣，也成為史上第5位生涯至少4季接球超過1000碼的近端鋒。

另外，先前《EPSN》記者瓦格納（Nick Wagoner）報導指出，49人與2022年選秀會「無關緊要先生」的25歲新星四分衛珀迪（Brock Purdy）談約順利，即將走完新秀合約的他，據傳正在尋求一張年薪5000萬美元的延長合約。

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