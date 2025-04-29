BCL資格賽》領航猿狂勝蒙古對手晉4強 為PLG冠軍賽對勇士添信心

領航猿。（記者塗建榮攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕桃園領航猿今天靠著盧峻翔貢獻全隊最高26分，最終橘軍以105：66 贏球，收下在亞洲冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL）的5連勝，以分組第一之姿晉級四強，也為即將到來的PLG冠軍賽注入信心。

對於領航猿提前挺進4強，總教練卡米諾斯表示，「很開心是以龍頭晉級四強，接下來將面對PLG冠軍賽，我們需要這樣的信心去應戰，保持侵略性去準備冠軍賽。」

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領航猿本次資格賽5戰，只有對上馬來西亞對手打到二度延長賽，其餘4場都是大比分勝出，小組賽場均勝分達18.2分，卡米諾斯談起球隊的改變，他說：「確實第一場對馬來西亞打得很困難，當時沒有冷氣，連呼吸都有點困難，但這系列大家心態都沒有改變，努力做好自己的事情，以好的心態去面對比賽，也希望球隊都保持健康出賽。」

盧峻翔說：「這幾場在找自己手感，這場還不錯，很開心今天贏球」，他也強調，球隊一直都打得很團隊，也很感謝粉絲進場應援，至於被問到接下來若挺進會內賽，將遭遇亞洲列強，盧峻翔用英文回答：「一步一步來。」他補充，有先前東超經驗之後，大家都有提升，有越多分享球，這個經驗對球隊有很多幫助，接下來的表現相信球隊會更好，「我們不在是一支年輕球隊了。」

桃園璞園領航猿以分組第一之姿晉級，BCL四強預計在5月30日與6月1日登場，爭奪僅兩席的會內賽資格，而在這之前領航猿將在5月5日投入七戰四勝制的PLG冠軍系列賽，首戰在桃園巨蛋迎戰富邦勇士。

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