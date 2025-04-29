MLB》洋基本季最大進步！官網點名363轟前MVP重砲、但成績恐下修

大聯盟官網盤點7隊本季最大進步的守備位置。（取自大聯盟官網）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網記者墨菲（Brian Murphy）撰文盤點7隊本季最大進步的守備位置，其中去年在一壘防區火力低迷的洋基，今年補進生涯363轟的前MVP重砲高德施密特（Paul Goldschmidt）後，成績有顯著提升。

洋基去年一壘防區的wRC+只有76，寫下全聯盟第2差的成績；同一時間，效力紅雀的高德施密特歷經生涯最糟糕球季，打擊三圍.245/.302/.414都寫下生涯新低。然而洋基今年簽下高德施密特後，目前打擊率高達0.365，上壘率為0.417，兩項數據都位居美聯前5（數據截止至昨天），wRC+來到152。

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墨菲指出，雖然高德施密特的擊球品質不如全盛時期，但選球與contact能力卻是有史以來最佳，三振率與揮空率也下修約7個百分點，他的好表現無疑對洋基來說是一劑巨大強心針，目前全隊達到規定打席的打者，僅他與賈吉（Aaron Judge）、萊斯（Ben Rice）的攻擊指數超過0.800。

不過墨菲也提到，高德施密特目前的BABIP（打者將球打進場內形成安打的機率）為0.451，為全聯盟第3高，這代表未來他的打擊成績很可能會下修。但只要他能持續壓低三振率，仍有機會維持優異的打擊表現；此外，考量他已經連9年完整賽季都敲出至少20轟，其長打火力也有望隨球季進行而甦醒。

墨菲盤點的另外6隊與最大進步的守備位置，分別為小熊捕手凱利（Carson Kelly）、光芒中外野德盧卡（Jonny DeLuca）、米斯納（Kameron Misner）與辛普森（Chandler Simpson）、紅襪二壘坎貝爾（Kristian Campbell）、巨人中外野李政厚、守護者二壘阿里亞斯（Gabriel Arias）與施尼曼（Daniel Schneemann），以及運動家游擊威爾森（Jacob Wilson）。

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