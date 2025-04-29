MLB》沒讓前火球少主投完6局、換投遭轟滿貫砲！道奇教頭透露關鍵

梅伊。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今於10局下靠著艾德曼（Tommy Edman）再見安打，以7：6擊敗馬林魚。先發的前火球少主梅伊（Dustin May）投5.1局退場，結果接替的左投班達（Anthony Banda）苦挨滿貫砲，賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也解釋原因。

梅伊前5局有效壓制馬林魚打線無失分，但6局上遭遇亂流，失掉1分後留下1出局一、二壘局面退場，結果接替登板的左投班達投出保送後被代打的邁爾斯（Dane Myers）敲出中外野滿貫砲，讓道奇遭到追平。

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道奇總教練羅伯斯賽後談到梅伊的表現時說道：「他今天並非最佳狀態，但在關鍵時刻都能穩住陣腳。雖然他退場後壘上跑者都回來得分很可惜，但我認為他目前整體狀態仍很不錯，接下來的球季我們打算繼續讓他承擔更多局數，但也要考量他的傷病史，做出好的調度，他今天已經很棒了。」

羅伯斯還表示：「厲害的投手本來就不會輕易對自己的表現感到滿足，也沒人喜歡被換下場，這是件好事。他渴望進步、投更多局數，而我也想給他這樣的機會。但那個當下，我判斷派出左投是比較合適的選擇。」

梅伊此役5.1局被敲5安失3分，三振和保送各3次，防禦率漲至3.95，無關勝敗。賽後他也強調：「1局被打5分當然不好受，但球隊之後能夠重新穩住局面，真的很重要。最後沒能投完第6局，這點讓我最不甘心。」

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