滑輪溜冰》性騷遭停權教練疑掛名操控國家隊選拔？體育署要求協會徹查

鄭孟洳（右）踢爆高雄性騷遭停權教練，疑掛名操控國家隊選拔？左為高市運發局長侯尊堯。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對民代質疑性騷遭停權教練，疑似掛名操控2025年世界運動會滑輪溜冰曲棍球國家隊選拔等爭議，體育署相當重視，今已要求負責的滑輪溜冰協會徹查處置。

高雄市議員鄭孟洳昨在議會教育部門質詢中踢爆，去年因涉嫌性騷案，遭滑輪溜冰協會與冰球協會停權的一名教練，疑似透過「掛名借牌」，違規暗中介入今年世運會滑輪溜冰曲棍球國家隊的選拔，甚至內定出賽名單。體育署獲悉後回應， 世運會資格賽為去年世界滑輪溜冰曲棍球錦標賽，我國代表隊獲得第5名，並取得世運會參賽門票，經滑輪溜冰協會選訓委員會決議：「由取得參賽資格選手擔任2025年世界運動會滑輪溜冰直排輪曲棍球代表隊，爰世界運動會代表隊已於113年確認，今（114）年未再有辦理世界運動會選拔賽，亦無所稱內定之事。」

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關於該名遭停權教練「掛名借牌」以及介入選拔程序情事，體育署也函請協會徹查處置，釐清是否涉及2025年亞洲滑輪溜冰錦標賽（曲棍球）國家代表隊遴選事宜，以確保選訓公平客觀。

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