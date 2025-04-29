TPBL》打鐵大戰！雲豹主場贏特攻還不用提前放暑假

高錦瑋7分、11籃板、7助攻，得分都來自第四節，幫助球隊續命。（TPBL提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕TPBL例行賽已進入尾聲，再輸就要放暑假的桃園雲豹今晚在主場雖然投籃命中率偏低，但對手也很差勁，而雲豹當家後衛高錦瑋第四節醒過來以及克羅馬、威廉斯都有貢獻，最終以85：77打敗中信特攻，中止4連敗，更重要是球隊還沒放假，還有機會爭取參加季後挑戰賽的資格。

4連敗的雲豹賽前戰績13勝19敗，再輸1場將成為繼新竹攻城獅後，第2支提前放假的隊伍，至於特攻15勝17敗其實也沒有太多輸球本錢。

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雲豹、特攻在第一節的進攻都很慘，兩隊合計三分球出手超過20次卻只各命中1球，雲豹則以19：14領先。雲豹進入次節更是崩潰只拿10分，特攻則是進帳19分，因此也以33：29領先結束上半場。

雲豹在第三節靠克羅馬、威廉斯、王皓吉都有命中三分球，一度取得42：39領先，特攻則靠著林韋翰展現價值拆彈三分球、抄截成功等再度反超，再來還有洋將飛馳上演連續得分秀又擴大領先，不過雲豹還是帶著領先進入末節。

特攻、雲豹在第四節拉鋸戰，克洛馬在2分27秒傳給威廉斯擺進兩分，以及王皓吉1分51秒投進三分球，高錦瑋的中距離，雲豹來到81：73，其中高錦瑋全場8分都來自末節，避免球隊提前放暑假。

克羅馬24分、8籃板、7助攻，威廉斯21分、14籃板，高錦瑋8分、11籃板、7助攻，王皓吉進帳10分，

特攻吞下2連敗，飛馳17分、8助攻、7籃板，克力斯10分、8籃板，奈森13分、10籃板，林韋翰9分、8助攻，謝亞軒斬獲12分。

克羅馬24分、8籃板、7助攻，帶領雲豹終結連敗。（TPBL提供）

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