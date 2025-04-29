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中職》石萬金先發7局只被1安打 台鋼送富邦4連敗

2025/04/29 21:36

石萬金。（記者李惠洲攝）石萬金。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕台鋼雄鷹石萬金先發7局只被擊出1支安打失1分，魔鷹傷後復出的首安打就是先馳得點的2分砲，7:4擊敗富邦悍將，富邦慘遭4連敗。

石萬金前6局沒有被安打，投出5次三振，只在第4局隊友失誤後投出四壞球，唯一被攻佔得點圈，直到第7局2出局後才被擊出唯一的安打，拿下中職生涯首勝，終止開季3連敗、4連不勝。

第1局台鋼開路先鋒曾子祐就安打，2出局後魔鷹轟出2分砲，本季第2轟。這是魔鷹週日傷後復出的首安，4月4日以來第1次開轟，也是富邦先發投手黃保羅本季先發4場，第1次被全壘打。

第3局台鋼曾子祐、王博玄、王柏融、魔鷹、藍寅倫和郭阜林連續6安打攻下3分，並攻佔滿壘還無人出局，富邦以游霆崴入替黃保羅，台鋼紀慶然高飛犧牲打和林家鋐安打各追加1分。台鋼連打10人次，打出5分大局，將比數拉開到7:0。

黃保羅上週對中信兄弟投出生涯代表作，先發6.2局無失分，只被擊出1支安打，投出8次三振，今天投到第3局無人出局就退場，創下本季最快被KO紀錄，被安打9支、失7分都創生涯新高。

第7局富邦2出局後，高國麟打出全隊第1支安打，就是1發陽春砲，高國麟本季首轟，打破石萬金無安打比賽和完封的機會。

第8局台鋼起用施子謙中繼，一上場就被周佳樂安打，王勝偉代打擊出本季首安，李宗賢安打、范國宸滾地球和申皓瑋高飛犧牲打各扳回1分，富邦追到4:7。

石萬金。（記者李惠洲攝）石萬金。（記者李惠洲攝）

黃保羅。（記者李惠洲攝）黃保羅。（記者李惠洲攝）

魔鷹開轟。（記者李惠洲攝）魔鷹開轟。（記者李惠洲攝）

魔鷹開轟。（記者李惠洲攝）魔鷹開轟。（記者李惠洲攝）

王柏融敲安。（記者李惠洲攝）王柏融敲安。（記者李惠洲攝）

高國麟開轟。（記者李惠洲攝）高國麟開轟。（記者李惠洲攝）

高國麟開轟。（記者李惠洲攝）高國麟開轟。（記者李惠洲攝）

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