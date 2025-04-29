中職》林泓育代打建功！樂天桃猿險勝中信兄弟

林泓育代打建功。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕樂天桃猿今作客中信兄弟洲際主場，在廖健富首局開轟、林泓育關鍵代打敲安助威下，終場樂天桃猿4:3險勝中信兄弟，近期3連勝。

樂天桃猿首局就有攻勢，先是廖健富本季首轟2分砲，林智平、林子偉又連續擊出二壘打，樂天1局上就拿3分。

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2局下，兄弟許基宏和王政順敲安，分佔二三壘，王威晨的滾地球，造成樂天游擊手馬傑森失誤，兄弟一次追回2分。

4局下，江坤宇差點上演12強情節砲轟威能帝，左外野的深遠飛球卻遭陳晨威接殺。陳晨威撞上全壘打牆後一度倒地，防護員確認後繼續留在場上比賽。2出局後，王威晨二壘安打、高宇杰敲安，兄弟追平比分。

6局下，王政順敲安、高宇杰保送，投球破百的威能帝退場，朱承洋滿球數解決岳東華，兄弟沒能得分。

7局上，中信兄弟換投，蔡齊哲接替先發的鄭凱文，面對首位打者張閔勛被安打，曾冠傑成功犧牲觸擊，代打的林泓育敲出中外野方向安打，二壘跑者回本壘得分，重播輔助判決後原判，樂天領先。

7局下，宋晟睿敲安後盜壘，靠著滾地球進佔三壘，但兄弟沒能得分。

9局上，陳柏豪登板，首位打者高宇杰敲安、張仁瑋代跑，岳東華成功犧牲觸擊，將跑者送上二壘，宋晟睿高飛犧牲打，2出局跑者上三壘，林書逸遭三振。

廖健富本季首轟。（記者廖耀東攝）

林子偉。（記者廖耀東攝）

樂天超前比數。（記者廖耀東攝）

王威晨。（記者廖耀東攝）

高宇杰。（記者廖耀東攝）

樂天獲勝。（記者廖耀東攝）

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