WTT青少年挑戰賽》連退兩名中國小將 徐絃家勇奪U17男單冠軍

徐絃家在U17男單決賽力退中國小將于海洋，奪下今年首冠。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕16歲小將徐絃家今天在2025年WTT曼谷青少年挑戰賽U17歲組男單賽事，連續擊退王梓寧、于海洋兩名中國小將，以6連勝戰績奪下冠軍，也是今年國際賽首冠。

目前在U17男單世界排名19的徐絃家，前兩輪分別以直落三收拾泰國的佩特山塔德、印度的古普塔，16強面對昔日智淵乒乓球館同門師弟洪哲硯，也以3:0過關。

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徐絃家8強對決去年獲得世界青少年錦標賽U15歲組男團冠軍的中國隊成員王梓寧，首局在9:10逆境下連續化解3個局點後，以14:12後來居上，次局再以11:5拿下，第3局，徐絃家又是在9:10落後下連拿3分，12:10鎖定勝利。

徐絃家在4強賽面對前一輪以直落三爆冷淘汰日本好手渡部民人的印度黑馬巴塔查亞，費了一番手腳才以11:5、6:11、11:6、9:11、11:6獲勝。

決賽面對中國最後希望于海洋，徐絃家首局在10:7聽牌下雖錯失兩個局點，最終仍以11:9先馳得點，次局則在10:9領先下連丟3分，被對手扳回一城。

關鍵第3局，徐絃家克服開局2:5落後，展現出色的中遠台相持能力及正手威力，一口氣連拿7分逆轉戰局，11:6拿下，第4局則在4:0強勢開局後，一路揚長而去，11:4贏得今年首座國際賽冠軍。

徐絃家表示，上個月越級挑戰成人組支線賽，因為自己心態不好，比賽時放不開，表現不佳，信心有點受到打擊。這次青少年賽事，就沒想那麼多，盡全力去拚，雖然每一場都不好打，但都有堅持下來，「這座冠軍，也讓我有信心一點。」

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