蘇迪曼盃台灣戰南韓力拚分組第1、快艇金塊天王山之戰 今日賽事預告與轉播

周天成。（資料照，羽協提供）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有2場轉播，第一場為小熊對上海盜，將由日本強投今永昇太對決希尼（Andrew Heaney），第二場為馬林魚對上道奇，馬林魚將派出王牌投手「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）。

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今日NBA季後賽有2場轉播，第一場由活塞對決尼克，已經聽牌的尼克是否能晉級次輪，抑或是活塞能夠續命？第二場為快艇對決金塊，究竟這場西部首輪天王山之戰，誰能搶下關鍵第3勝聽牌？

BWF蘇迪曼盃，台灣預賽和南韓、捷克、加拿大同組，前2名晉級8強，台灣在首日4：1力退加拿大，28日又以5：0橫掃捷克，確定連8屆都闖進8強，今天將與世界球后安洗瑩領軍的南韓對決，決定誰能以分組第一闖8強淘汰賽。

中職今天三地開打，富邦悍將李東洺對上台鋼雄鷹江承諺，樂天桃猿黃子鵬對上中信兄弟勝騎士，統一獅布雷克對上味全龍鋼龍。

MLB

06:35 小熊@海盜 愛爾達體育2台

10:00 馬林魚@道奇 愛爾達體育2台

NBA

07:30 活塞@尼克 緯來體育

10:00 快艇@金塊 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18：30 富邦@台鋼 愛爾達體育1台、博斯運動1台、MOMOTV

18：30 樂天@兄弟 緯來體育

18：30 統一@味全 緯來育樂、愛爾達體育2台

日職

17：00 廣島@巨人 DAZN1

17：00 火腿@軟銀 DAZN2

蘇迪曼盃

09:30 小組賽第三輪 香港VS阿爾及利亞 A組 愛爾達體育3台

17:00 小組賽第三輪 韓國VS台灣 B組 愛爾達體育3台

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