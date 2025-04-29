中職》石萬金錯失無安打不遺憾 開心首度和家人分享MVP的榮耀

石萬金與太太、小孩一同登MVP舞台。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕台鋼雄鷹今天對富邦悍將先發投到第7局，才被打出唯一的安打，仍拿下中職生涯首勝和單場MVP。石萬金表示，非常高興能夠幫助球隊贏球，最開心的是和家人分享MVP的榮耀。

石萬金賽後和太太、女兒一起站上MVP舞台，他表示，12年的職棒生涯，每一個榮耀時刻都想要和家人分享，這是她們第一次一起站上頒獎台，對全家人都是非常特別的經驗。

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台鋼總教練洪一中表示，石萬金本來就有不錯的實力，只是之前得分支援太少，前兩場更是都沒有得分，投起來難免因為壓力太大而表現走樣，今天前3局就攻下7分，讓他可以放心去投，終於展現出真正的實力。

石萬金表示，上一場投得不理想，之後有和教練討論，在投球機制上做了微調，而隊友在比賽前段就大量得分，的確對他幫助很大，也讓對方打者可能急於要得分，反而無法確實執行打擊策略。

石萬金直到第7局2出局後，全場第101球才被高國麟擊出唯一的安打，就是1發陽春砲。石萬金表示，的確有想到要挑戰無安打比賽，但是1個滑球沒有執行好就被轟，再度說明這個聯盟有很好的打者，只要失投就會讓你付出代價，不過，最重要的還是幫助球隊贏球，很高興有做到。

石萬金抱小孩登MVP舞台。（記者李惠洲攝）

石萬金抱小孩登MVP舞台。（記者李惠洲攝）

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