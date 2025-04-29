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中職》本季首次代打就成關鍵！林泓育透露準備過程

2025/04/29 22:31

林泓育。（記者廖耀東攝）林泓育。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕樂天桃猿今作客中信兄弟主場，雖然首局在廖健富本季首轟帶動下拿3分，但一度遭追平。7局上，林泓育關鍵代打建功，幫助球隊4:3贏球。

7局上，中信兄弟換投，蔡齊哲接替先發的鄭凱文，面對首位打者張閔勛被安打，曾冠傑成功犧牲觸擊，代打的林泓育敲出中外野方向安打，二壘跑者回本壘得分，重播輔助判決後原判，樂天領先。

林泓育生涯代打打擊率3成60，近期他因腰傷缺席多場比賽，今防護員賽前回報教練團可出賽，他本季首度以代打上陣就建功。

對於代打，林泓育謙稱運氣，他說：「不只是我，其實誰都一樣，代打本就很難。當下經驗算是來自觀察打序狀況、下一個打者、和對方投手可能是誰，把千百萬種可能想過一次。」

林泓育也透露，賽前總教練古久保健二就指示他準備代打，他就觀察先發的隊友狀態，隨時做好準備。

而今7上狀況，林泓育也透露準備過程，他笑說：「閔勛敲安打的時候，我在室內準備，教練就告知要我代打，上去前就先想好怎麼攻擊了，但冠傑1球就短打送上去（二壘），我就用跑的上去打。」

球隊近期因傷兵，升上不少年輕人，教頭古久保健二特別提到，希望年輕選手向林泓育這樣資深選手多學習。林泓育則說，年輕選手剛上一軍，或許還不熟悉比賽節奏，他會以自己角度跟想法，盡可能協助隊友短時間內盡快進入狀況。

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