蘇迪曼盃》辛度遭橫掃！印度在「死亡之組」被淘汰 本屆8強全數出爐

辛度。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽D組賽事，印度以1：4不敵印尼，苦吞2連敗，確定遭淘汰。

本屆D組堪稱「死亡之組」，有丹麥、印尼、印度、英格蘭。丹麥今以5：0把英格蘭「剃光頭」，連同前天4：1擊敗印度，收下2連勝晉級8強。

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印尼今日交手印度，第一點混雙，印尼組合庫沙爾揚托（Rehan Naufal Kusharjanto）／維德佳佳（Gloria Emanuelle Widjaja）雖以21：10、18：21、19：21輸給卡皮拉（Dhruv Kapila）／克拉斯托（Tanisha Crasto），但靠著第二點女單瓦達妮（Putri Kusuma Wardani）21：12、21：13橫掃辛度（Pusarla Venkata Sindhu），雙方1：1平手。

印尼第三點男單派出一哥克里斯提（Jonatan Christie），他激戰3局以19：21、21：14、21：12擊敗普蘭諾伊（Prannoy H. S.），助隊聽牌。

印尼在第四點女雙成功關門，馬亞薩里（Lanny Tria Mayasari）／拉瑪丹蒂（Siti Fadia Silva Ramadhanti）以21：10、21：9收拾希露提（Shruti Mishra）／皮亞（Priya Konjengbam）。由於小組賽要打滿5點，印尼在男雙也順利過關，最終4：1獲勝。

本屆8強隊伍全數出爐，分別是中國、泰國、台灣、南韓、日本、馬來西亞、丹麥、印尼。

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