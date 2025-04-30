MLB》道出尋短黑暗經歷卻遭球迷嘲諷 洋基「法官」賈吉力挺紅襪新星

杜蘭。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪新星外野手杜蘭（Jarren Duran）在日前對陣守護者的比賽中，遭到守護者球迷惡意言語攻擊與嘲諷，這也讓洋基當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）直呼太超過了。

台灣時間28日紅襪守護者之戰，杜蘭7局結束回休息室途中，遭到一名守護者球迷嗆聲，且言論似乎涉及杜蘭過去的心理健康問題。杜蘭之後更走出休息室與該球迷對峙，球隊保安與隊友紛紛拉住杜蘭，賽後守護者也發表聲明向杜蘭致歉。

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杜蘭一直以來都相當坦率地討論自己的心理健康困擾，他還曾在紅襪與Netflix合作的紀錄片中，公開談及自己在2022年自殺未遂的黑暗經歷，然而卻遭到守護者球迷不當攻擊。對於這樣的行為，洋基當家球星賈吉也完全看不下去。

「就我對他的了解，他是個很棒的年輕人，他前途無量，運動能力相當出色。」賈吉接受紐媒《NJ.com》訪問時說道。他與杜蘭曾在去年全明星賽當過隊友，「我們每個人在人生中都會經歷掙扎、高潮與低谷。杜蘭能夠挺過來，繼續做他熱愛的事情，我真的感同身受，也為他必須面對那種狀況感到難過。」

賈吉嚴厲說道：「你可以因為表現而發出噓聲或批評，但那件事，真的已經越界了。」

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