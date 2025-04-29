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WTT青少年挑戰賽》郭語瑄終結11歲松島美空驚奇之旅 吳映萱抱走U17女單冠軍

2025/04/29 22:53

國泰小將吳映萱贏得U17歲組女單冠軍。（取自WTT官網）國泰小將吳映萱贏得U17歲組女單冠軍。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕14歲的台南小將郭語瑄今晚在2025年WTT曼谷青少年挑戰賽U17女單4強賽，以直落三終結11歲日本女神童松島美空的驚奇之旅，但決賽在「台灣內戰」中以0:3不敵16歲的國泰女將吳映萱，以亞軍作收。

6月才滿12歲的松島美空是日本名將松島輝空的妹妹，她這一站越級挑戰U17歲組賽事，表現令人讚嘆不已，她在32強賽克服局數1:2落後，以3:2逆轉目前高居U17世界排名第3的16歲南韓新星劉叡潾；16強戰再以3:1撂倒今年15歲青少年國手排名第一的台灣新秀林琬容。

松島美空8強對決今年同時入選U17、U19國手的台灣左手新星陳忞昕，激戰5局後也以3:2驚險過關，一舉殺進4強。

今年獲得U15國手排名賽第3名的郭語瑄，也打出代表作，她在16強以3:2力退今年入選新科成人國手的國泰女將巫嘉恩，8強賽再克服局數0:2落後，連追3局逆轉日本小將立川釉菜。

4強賽對決氣勢正旺的松島美空，郭語瑄祭出獨特的「正手拍打、反手彈擊」招式，打得松島七葷八素，終場以11:6、17:15、11:9獲勝。

教練黃聖盛表示，郭語瑄雖然兩面都是平面，但並非正常的弧圈球打法，而是正手用扣殺、反手用彈擊，，因為她身材夠高，拍打下來讓對手很難防備，雖然是不講理的打法，卻非常有特色，只是這種打法需要非常果斷，絕不能猶豫。

不過，郭語瑄這種獨特打法，今天對上吳映萱卻討不到便宜，最終在決賽以5:11、7:11、7:11落敗，這也是吳映萱繼1月份摘下林茲青少年挑戰賽U19女單冠軍後，今年第二冠。

郭語瑄在U17女單4強賽以直落三擊退11歲日本神童松島美空。（取自WTT官網）郭語瑄在U17女單4強賽以直落三擊退11歲日本神童松島美空。（取自WTT官網）

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