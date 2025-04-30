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中職》富邦悍將慘兮兮 今晚恐吞36年史上首見不名譽紀錄

2025/04/30 07:01

富邦悍將總教練陳金鋒。（資料照，記者陳逸寬攝）富邦悍將總教練陳金鋒。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將昨又在客場輸球，今晚4月最終戰若又輸台鋼雄鷹，將成為中職36年以來第一支於3、4月客場勝率不到1成的球隊，「客苦邦」將力求振作，避免這項史上首見慘紀錄。

富邦在3、4月客場狂吞1勝11敗，勝率僅0.083。過去還沒有球隊在這2個月的客場勝率不到1成，最慘的是2022年的富邦悍將，合計9場客場戰績1勝8敗，勝率仍有1成11。

值得一提的是，歷史上3、4月客場勝率最差前5名，有4支是富邦，只有1支是去年的台鋼雄鷹。

富邦今年低迷的客場戰績已是歷史級別，開季作客10連敗平聯盟紀錄，好不容易在4月20日從中信兄弟手中開胡，昨作客澄清湖繼續輸球，若今晚再不振作，又要改寫另1項不名譽紀錄。

★史上3、4月客場勝率最差前5名

排名 年度 球隊 勝率（勝-敗-和）

*1 2025年 富邦 0.083（1勝11敗）

2 2022年 富邦 1成11（1勝8敗）

3 2024年 台鋼 1成25（1勝7敗）

4 2017年 富邦 1成67（2勝10敗）

5 2023年 富邦 1成67（1勝5敗2和）

備註：＊尚有1場客場比賽

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