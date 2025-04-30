MLB》又是首局前3棒「背靠背靠背」開轟！ 洋基寫史上首見紀錄

The @Yankees are the first team in MLB history to lead off the game with 3 straight home runs TWICE IN THE SAME SEASON pic.twitter.com/jnkO9EctWm — MLB （@MLB） April 29, 2025

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天對陣金鶯的比賽，首局前三棒對明星投手吉布森（Kyle Gibson）上演「背靠背靠背」開轟，本季第二度出現如此紀錄，寫下史上首見壯舉。

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洋基今天首棒葛里遜（Trent Grisham），二棒「法官」賈吉（Aaron Judge），三棒萊斯（Ben Rice）在第一局接連開轟，繼上月30日的高德施密特（Paul Goldschmidt）、貝林傑（Cody Bellinger）與賈吉後，相隔一個月再次出現首局前三棒「背靠背靠背」開轟壯舉，大聯盟史上首見。

洋基今年第二度開局前三棒「背靠背靠背」開轟，寫下史上首見紀錄。（圖片取自X）

洋基在首局包含前三棒「背靠背靠背」開轟在內共敲出四轟，貝林傑（Cody Bellinger）同個半局也有開轟，而萊斯在首局開轟後，第二局又對吉布森開轟，賽季第8轟出爐。

洋基開季的狂轟猛炸引起聯盟對於「魚雷棒」的關注，不過今天「背靠背靠背」開轟寫下紀錄的三人都沒有用魚雷棒，另一位首局開轟的貝林傑則有使用魚雷棒。

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