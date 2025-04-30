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MLB》前美聯打擊王古利爾打擊率僅1成初 今遭教士隊給DFA

2025/04/30 07:37

古利爾。（資料照，法新社）古利爾。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士3屆打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）、外野手海沃德（Jason Heyward）今天都傷癒歸隊，教士隊也宣布，把前美聯打擊王古利爾（Yuli Gurriel）給指定讓渡（DFA）。

阿拉耶茲日前因跑壘時發生衝撞，被診斷出有輕微腦震盪和頸部拉傷，因此進入7天傷病名單。海沃德則是在4月18日因左膝發炎進10天傷病名單。兩人都在今天回歸。

曾是2021年美聯打擊王、現年40歲的古利爾，今年以小聯盟約加盟教士隊，他在熱身賽期間出賽16場，交出1轟、6打點、打擊率3成06的成績，因此擠進教士隊開季名單。

不過，古利爾在本季例行賽出賽16場，共36打數敲4安，貢獻3打點，打擊率僅1成11，整體攻擊指數（OPS）為0.339，吞8次三振。古利爾也在今天正式被教士隊給DFA。

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