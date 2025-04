MLB》前美聯打擊王古利爾打擊率僅1成初 今遭教士隊給DFA

古利爾。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕教士3屆打擊王阿拉耶茲(Luis Arraez)、外野手海沃德(Jason Heyward)今天都傷癒歸隊,教士隊也宣布,把前美聯打擊王古利爾(Yuli Gurriel)給指定讓渡(DFA)。

阿拉耶茲日前因跑壘時發生衝撞,被診斷出有輕微腦震盪和頸部拉傷,因此進入7天傷病名單。海沃德則是在4月18日因左膝發炎進10天傷病名單。兩人都在今天回歸。

曾是2021年美聯打擊王、現年40歲的古利爾,今年以小聯盟約加盟教士隊,他在熱身賽期間出賽16場,交出1轟、6打點、打擊率3成06的成績,因此擠進教士隊開季名單。

不過,古利爾在本季例行賽出賽16場,共36打數敲4安,貢獻3打點,打擊率僅1成11,整體攻擊指數(OPS)為0.339,吞8次三振。古利爾也在今天正式被教士隊給DFA。

