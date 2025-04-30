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NBA》擊敗老鷹狀元郎！ 馬刺連2年奪新人王寫52年罕見紀錄

2025/04/30 07:54

馬刺卡瑟爾拿下新人王。（資料照）馬刺卡瑟爾拿下新人王。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕NBA年度新人王今天揭曉，馬刺隊的卡瑟爾（Stephon Castle）收下92張第一名選票，以總分482分擊敗老鷹狀元郎里薩謝（Zaccharie Risacher）以及灰熊好手威爾斯（Jaylen Wells）。

卡瑟爾是去年選秀會上首輪第4順位被馬刺選進的好手，6尺6吋的他主打1、2號，本季81場出賽有47場先發，場均可以攻得14.7分、3.7籃板、4.1助攻，是馬刺史上第5位能單季拿下1000分以上的新秀。

卡瑟爾拿下92張第一名選票、7張第二名選票、1張第三名選票，總分482分，而第二名的狀元郎里薩謝只拿下5張第一名選票、64張第二名選票與28張第三名選票，總分245分。第三名的威爾斯拿到3張第一名選票、23張第二名選票與39張第三名選票，總分123分。

卡瑟爾以及「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）為馬刺連續兩個賽季奪下新人王，成為自2015、2016年灰狼威金斯（Andrew Wiggins）、湯斯（Karl-Anthony Towns）後再次有球隊連兩季拿下新人王。此紀錄若要再追溯到上一次已經是1973、1974年水牛城勇士（洛杉磯快艇前身）的麥卡杜（Bob McAdoo）、迪格雷戈里奧（Ernie DiGregorio）。

卡瑟爾本季的1190分與74次抄截都是新秀第一，未來他需要進步的點在三分命中率，本季卡瑟爾的三分命中率僅有28.5%，333球出手命中95球。

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