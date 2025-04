NBA》擊敗老鷹狀元郎！ 馬刺連2年奪新人王寫52年罕見紀錄

馬刺卡瑟爾拿下新人王。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕NBA年度新人王今天揭曉,馬刺隊的卡瑟爾(Stephon Castle)收下92張第一名選票,以總分482分擊敗老鷹狀元郎里薩謝(Zaccharie Risacher)以及灰熊好手威爾斯(Jaylen Wells)。

卡瑟爾是去年選秀會上首輪第4順位被馬刺選進的好手,6尺6吋的他主打1、2號,本季81場出賽有47場先發,場均可以攻得14.7分、3.7籃板、4.1助攻,是馬刺史上第5位能單季拿下1000分以上的新秀。

卡瑟爾拿下92張第一名選票、7張第二名選票、1張第三名選票,總分482分,而第二名的狀元郎里薩謝只拿下5張第一名選票、64張第二名選票與28張第三名選票,總分245分。第三名的威爾斯拿到3張第一名選票、23張第二名選票與39張第三名選票,總分123分。

卡瑟爾以及「斑馬」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)為馬刺連續兩個賽季奪下新人王,成為自2015、2016年灰狼威金斯(Andrew Wiggins)、湯斯(Karl-Anthony Towns)後再次有球隊連兩季拿下新人王。此紀錄若要再追溯到上一次已經是1973、1974年水牛城勇士(洛杉磯快艇前身)的麥卡杜(Bob McAdoo)、迪格雷戈里奧(Ernie DiGregorio)。

卡瑟爾本季的1190分與74次抄截都是新秀第一,未來他需要進步的點在三分命中率,本季卡瑟爾的三分命中率僅有28.5%,333球出手命中95球。

The 2024-25 Kia NBA Rookie of the Year is... Stephon Castle!#NBAAwards | #KiaROY | @Kia pic.twitter.com/Mb53JSAFyA