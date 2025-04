NBA季後賽》哈里伯頓準絕殺！ 溜馬延長賽瘋狂大逆轉淘汰公鹿

〔體育中心/綜合報導〕季後賽首輪面臨1勝3敗落後的公鹿,今天回到主場迎戰溜馬,一度領先20分的公鹿被溜馬逼進延長賽,延長賽儘管公鹿射手特倫特(Gary Trent Jr.)狂射4顆三分球,但卻在關鍵時刻連續發生失誤葬送勝利,溜馬最後靠哈里伯頓(Tyrese Haliburton)的致勝上籃以119:118完成大逆轉,以4勝1敗晉級下一輪,對手將是聯盟龍頭騎士隊。

首節公鹿不僅轟下30分,外線冰冷的溜馬更是只拿下13分,第二節公鹿一度將比數拉開到20分差,但旋即遭到溜馬進逼,第二節公鹿只拿17分,半場打完公鹿僅以47:41領先6分。下半場兩隊維持拉鋸,末節公鹿雖在剩下1分20秒時拉開到4分領先,但仍遭溜馬哈里伯頓連得4分逼進延長賽。

延長賽公鹿射手特倫特發威,單人連砍4顆三分球,幫助公鹿拿下前12分,接著「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)拿下2分將比數拉開至6分差,接著格林(AJ Green)2罰1中將比分拉開到8分差。

想不到在2罰1中後,內姆哈德(Andrew Nembhard)先是投進3分球,特倫特發生失誤讓哈里伯頓上籃進算加罰將比數追到1分差,結果特倫特再度失誤將球權轉換,哈里伯頓致勝上籃得手,終場溜馬以119:118大逆轉,公鹿慘遭淘汰。

The Pacers just clinched a first-round series win in the most improbable way possible.



Gary Trent Jr. fumbles a wide-open pass away. Then, Tyrese Haliburton pulls off a game-winner.



An incredible sequence for what could become Giannis Antetokounmpo’s final game with the Bucks. pic.twitter.com/UxtKwt1afp