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NBA季後賽》哈里伯頓準絕殺！ 溜馬延長賽瘋狂大逆轉淘汰公鹿

2025/04/30 09:02

〔體育中心/綜合報導〕季後賽首輪面臨1勝3敗落後的公鹿，今天回到主場迎戰溜馬，一度領先20分的公鹿被溜馬逼進延長賽，延長賽儘管公鹿射手特倫特（Gary Trent Jr.）狂射4顆三分球，但卻在關鍵時刻連續發生失誤葬送勝利，溜馬最後靠哈里伯頓（Tyrese Haliburton）的致勝上籃以119：118完成大逆轉，以4勝1敗晉級下一輪，對手將是聯盟龍頭騎士隊。

首節公鹿不僅轟下30分，外線冰冷的溜馬更是只拿下13分，第二節公鹿一度將比數拉開到20分差，但旋即遭到溜馬進逼，第二節公鹿只拿17分，半場打完公鹿僅以47：41領先6分。下半場兩隊維持拉鋸，末節公鹿雖在剩下1分20秒時拉開到4分領先，但仍遭溜馬哈里伯頓連得4分逼進延長賽。

延長賽公鹿射手特倫特發威，單人連砍4顆三分球，幫助公鹿拿下前12分，接著「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿下2分將比數拉開至6分差，接著格林（AJ Green）2罰1中將比分拉開到8分差。

想不到在2罰1中後，內姆哈德（Andrew Nembhard）先是投進3分球，特倫特發生失誤讓哈里伯頓上籃進算加罰將比數追到1分差，結果特倫特再度失誤將球權轉換，哈里伯頓致勝上籃得手，終場溜馬以119：118大逆轉，公鹿慘遭淘汰。

哈里伯頓。（美聯社）哈里伯頓。（美聯社）

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