MLB》洋基狂敲19安含6轟打爆金鶯 明星右投吉布森慘掉9分

洋基打線今天大爆發。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基打線今天大爆發，全場狂敲19安包含6發全壘打，最後以15比3痛宰金鶯。洋基以18勝12敗暫居美聯東區龍頭。金鶯則是以11勝18敗居美聯東區墊底。

洋基首局前三棒的葛里遜（Trent Grisham）、「法官」賈吉（Aaron Judge）、萊斯（Ben Rice）上演「背靠背靠背」開轟，成為自美國時間3月29日之後，洋基再度出現開局連3轟的表現，成為大聯盟史上第一次在同個賽季兩度上演開賽「背靠背靠背」。

請繼續往下閱讀...

條紋軍打線首局再靠貝林傑（Cody Bellinger）陽春砲、沃爾普（Anthony Volpe）適時二壘安，讓洋基第一局就灌進5分。萊斯第2局再敲陽春砲追加分數，洋基隊在第4局和第5局合計打進6分，前5局打完就以12比0取得大幅領先。

洋基在第7局、第8局各追加1分，洋基捕手威爾斯（Austin Wells）第9局敲陽春砲追加分數，條紋軍最後輕取對手，收下近4戰第3勝。

洋基明星左投羅冬。（美聯社）

洋基明星左投羅冬（Carlos Rodón）前5局讓對手15上15下，第6局一開始丟保送，接著被敲二壘安打，金鶯再靠滾地球護送回1分。羅冬續投第7局，被金鶯球星韓德森（Gunnar Henderson）敲陽春砲掉分後，就被換下場。總計羅冬主投6局被敲2安包含1轟，失掉2分，賞7次三振、丟1次保送，摘本季第4勝，防禦率3.43。

曾在2021年入選明星賽的金鶯37歲投手吉布森（Kyle Gibson），今天僅投3.2局被敲11安（包含挨了5轟），失掉9分，吞本季首敗，賽後防禦率為22.09。金鶯41歲老將摩頓（Charlie Morton）後援2.1局失1分非自責。

金鶯投手吉布森（右）。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法