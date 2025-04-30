NBA》美國隊vs國際隊 聯盟有意端出大招拯救明星賽

聯盟主席席爾瓦坦言，的確有在討論將明星賽改為「美國隊對決國際隊」的形式。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕近年NBA明星賽趨於形式化，各家球星不願認真打讓聯盟苦思如何改制，在今年明星賽大改制失敗後，聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）坦言，他的確有在考慮明年改成美國隊對決國際隊的新模式。

席爾瓦在受訪時坦言，NBA的確有在討論學習NHL，將明星賽改為美國隊對決國際隊，他表示其實在去年暑假奧運看到各國對於籃球的興趣，聯盟高層就有了這樣的想法出現。

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下季NBA明星賽將在洛杉磯快艇的新主場Intuit Dome舉辦，這座球場同時也是2028年洛杉磯奧運籃球項目的主要場地，對此席爾瓦表示，將這些元素結合再一起，的確讓他們更有機會將明星賽改為「國際賽」，取代過去傳統的對抗模式。

《NBC Sports》資深記者賀林（Kurt Helin）指出，過去被問到明星賽改為「國際賽」，國際球員已經給出正面回應，來自希臘的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）就說這會是「最有趣又最令人興奮」的賽制，馬刺法國狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也說過，這樣的賽制會更有意義。

值得一提的是，下季NBA明星賽剛好撞期冬季奧運，NBA資深記者史坦（Marc Stein）指出，聯盟為了讓賽程可以和冬奧接軌，可能會將明星賽時間提前至美國西岸下午開打。

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