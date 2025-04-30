NBA季後賽》繳史上首見超級數據！字母哥的賽季卻悲催結束了

「字母哥」亞德托昆波。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天在東部首輪季後賽G5，繳出30分、20籃板、13助攻、2抄截、2阻攻，締造NBA季後賽首見超級數據，無奈公鹿卻在延長賽以118：119不敵溜馬，系列賽以1：4遭到淘汰，字母哥的賽季也就悲情結束，下一步更令人注目。

30歲的亞德托昆波例行賽繳出30.4分、11.9籃板及6.5助攻，絕對是公鹿的第一戰將，也和金塊「小丑」約基奇（Nikola Jokic）、雷霆「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）一起進入年度MVP入圍名單。

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亞德托昆波在這次首輪季後賽面對溜馬，還是展現驚人能力，前4場以62.2％投籃命中率，場均繳出33.8分、14.3籃板及5助攻，無奈只幫助公鹿贏下G3，且該役是特倫特（Gary Trent Jr.）轟9記三分球拿下37分，字母哥才不用孤軍奮戰。

亞德托昆波今天遇上溜馬，完成30分、20籃板、13助攻、2抄截、2阻攻，成為NBA史上首位在季後賽繳出如此驚人數據的球員，如果真的要挑毛病就是他17罰11中。

公鹿本季從開季跌跌撞撞，如今又在首輪出局，亞德托昆波下一步動向成為關注焦點，外媒都開始猜測今日之戰或許是字母哥生涯為公鹿效力的最後1場比賽。

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