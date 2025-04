MLB》今永昇太5局好投緊急傷退！ 鈴木誠也大爆發、小熊轟垮海盜

今永昇太5局好投,在6局臨時傷退,所幸並無大礙。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕小熊隊日籍強投今永昇太今天面對海盜繳出5局無失分好投,但卻在6局緊急退場,小熊本場打線大爆發以9:0痛宰海盜,今永昇太順利收下本季第3勝。

今永昇太開局投出變相的8上8下才被敲安,5局他在2出局後被接連敲安又投保送導致滿壘,他回穩三振掉明星打者雷諾斯(Bryan Reynolds)化解失分危機。不過在6局今永昇太遭「海賊王」麥卡琴(Andrew McCutchen)敲出二壘安打後腿部明顯不識,球團也當機立斷將他換下場。

請繼續往下閱讀...

後續小熊牛棚未讓壘上的麥卡琴回壘得分,今永昇太今天87球投完5局,被打6支安打,送出3K、1BB沒有失分,防禦率下滑到2.77,在比賽途中小熊官方也透露,今永的傷勢是左腿抽筋。

小熊打線今天大爆發,鈴木誠也3安猛打賞,敲出一發全壘打與三壘安打貢獻2分打點,僅差一壘安打就能完成完全打擊。開季持續無雙狀態的捕手凱利(Carson Kelly)3安猛打,同樣有一發全壘打,貢獻3分打點,史萬森(Dansby Swanson)與阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)都有全壘打進帳。

Lucky 7s



Seiya Suzuki's 7th HR of the year makes it 7-0 @Cubs in the 7th. pic.twitter.com/gxny3e8RWs