MLB》今永昇太5局好投緊急傷退！ 鈴木誠也大爆發、小熊轟垮海盜

今永昇太5局好投，在6局臨時傷退，所幸並無大礙。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊日籍強投今永昇太今天面對海盜繳出5局無失分好投，但卻在6局緊急退場，小熊本場打線大爆發以9：0痛宰海盜，今永昇太順利收下本季第3勝。

今永昇太開局投出變相的8上8下才被敲安，5局他在2出局後被接連敲安又投保送導致滿壘，他回穩三振掉明星打者雷諾斯（Bryan Reynolds）化解失分危機。不過在6局今永昇太遭「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）敲出二壘安打後腿部明顯不識，球團也當機立斷將他換下場。

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後續小熊牛棚未讓壘上的麥卡琴回壘得分，今永昇太今天87球投完5局，被打6支安打，送出3K、1BB沒有失分，防禦率下滑到2.77，在比賽途中小熊官方也透露，今永的傷勢是左腿抽筋。

小熊打線今天大爆發，鈴木誠也3安猛打賞，敲出一發全壘打與三壘安打貢獻2分打點，僅差一壘安打就能完成完全打擊。開季持續無雙狀態的捕手凱利（Carson Kelly）3安猛打，同樣有一發全壘打，貢獻3分打點，史萬森（Dansby Swanson）與阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）都有全壘打進帳。

Lucky 7s



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