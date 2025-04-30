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NBA季後賽》拒絕淘汰！坎寧安24分助活塞續命 逼出系列賽G6

2025/04/30 10:34

活塞坎寧安。（法新社）活塞坎寧安。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕NBA季後賽首輪第5戰，系列賽陷入1比3落後的活塞，今天靠坎寧安（Cade Cunningham）攻進24分、奧薩爾·湯普森（Ausar Thompson）也貢獻22分，最後以106比103擊敗尼克。活塞扳回一城、並延長戰線至第6戰。

此戰雙方互有來往，前三節打完活塞以77比74領先，第四節坎寧安連拿5分幫助活塞在剩下4分17秒握有5分領先，尼克隨即靠布里吉斯（Mikal Bridges）、湯斯（Karl-Anthony Towns）聯手拿5分追平，這時活塞中鋒杜蘭（Jalen Duren）、坎寧安合拿6分再要回領先。

末節讀秒階段，坎寧安在剩下27.1秒妙傳給奧薩爾·湯普森放進兩分，再拉開至6分差。布里吉斯立即砍進三分球追至3分差，但活塞後衛施洛德（Dennis Schroder）2罰1中，尼克前鋒阿努諾比（OG Anunoby）在剩下6秒時砍進三分，助尼克追至103比104。坎寧安最後穩穩投進2罰，而尼克後衛布萊德（Miles McBride）關鍵兩罰都失手，讓活塞成功續命，逼出系列賽第6戰。

尼克一哥布朗森。（法新社）尼克一哥布朗森。（法新社）

活塞全隊五人得分上雙，坎寧安全場17投6中、外加12罰11中，得到24分、8籃板、8助攻，另有2次抄截。奧薩爾·湯普森22分7籃板、賞2次火鍋。哈里斯（Tobias Harris）17分、賞4次火鍋。施洛德14分，畢斯利（Malik Beasley）10分。

尼克以阿努諾比19分8籃板最佳，湯斯17分11籃板，布里吉斯17分。尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）全場16投僅4中、外加10罰7中拿到16分，另有7助攻。哈特（Josh Hart）15分，禁區悍將羅賓森（Mitchell Robinson）13分11籃板。

活塞奧薩爾·湯普森。（法新社）活塞奧薩爾·湯普森。（法新社）

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