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NBA季後賽》公鹿連3年首輪淘汰 字母哥賽後差點和溜馬上演「大場面」

2025/04/30 10:16

亞德托昆波（左）賽後和溜馬起衝突。（美聯社）亞德托昆波（左）賽後和溜馬起衝突。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今天「敗光」讀秒階段領先優勢，被溜馬大逆轉，系列賽1：4遭到淘汰，連續3年首輪止步，而賽後「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）還和溜馬起爭執，兩隊差點上演「大場面」。

公鹿被淘汰後，先是被拍到亞德托昆波與溜馬一哥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）的爸爸起爭執，不過兩人一下就分開，並未發生太大爭執，但除了這件事外，亞德托昆波也被拍到與溜馬馬瑟倫（Bennedict Mathurin）起口角，兩方甚至發生拉扯，其他球員見狀紛紛上來勸架，差點引發「大場面」。

賽後傳出哈里伯頓爸爸是因為跑去對亞德托昆波「嗆聲」，才會引起紛爭，對此哈里伯頓也在記者會上道歉，表示他爸爸不應該出現在那邊，球場上的事情就應該留在球場上，事後會和他父親好好聊一聊。

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