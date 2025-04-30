NBA季後賽》公鹿連3年首輪淘汰 字母哥賽後差點和溜馬上演「大場面」

亞德托昆波（左）賽後和溜馬起衝突。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今天「敗光」讀秒階段領先優勢，被溜馬大逆轉，系列賽1：4遭到淘汰，連續3年首輪止步，而賽後「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）還和溜馬起爭執，兩隊差點上演「大場面」。

公鹿被淘汰後，先是被拍到亞德托昆波與溜馬一哥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）的爸爸起爭執，不過兩人一下就分開，並未發生太大爭執，但除了這件事外，亞德托昆波也被拍到與溜馬馬瑟倫（Bennedict Mathurin）起口角，兩方甚至發生拉扯，其他球員見狀紛紛上來勸架，差點引發「大場面」。

請繼續往下閱讀...

賽後傳出哈里伯頓爸爸是因為跑去對亞德托昆波「嗆聲」，才會引起紛爭，對此哈里伯頓也在記者會上道歉，表示他爸爸不應該出現在那邊，球場上的事情就應該留在球場上，事後會和他父親好好聊一聊。

Giannis Antetokounmpo and Tyrese Haliburtons father pic.twitter.com/9Xq4WRb9ip — Fullcourtpass （@Fullcourtpass） April 30, 2025

Things got heated after Pacers-Bucks series ended pic.twitter.com/anqDniNAfA — Bleacher Report （@BleacherReport） April 30, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法