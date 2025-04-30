NBA季後賽》遭淘汰還被哈里伯頓父親嗆聲 字母哥直言很不尊重

公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（左）賽後與對方發生口角衝突。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕NBA季後賽首輪G5，公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天繳出30分、20籃板、13助攻的成績，但公鹿最後仍在延長賽118比119敗給溜馬，公鹿在系列賽以1比4遭到淘汰。亞德托昆波賽後與溜馬球星哈里伯頓（Tyrese Haliburton）的父親發生爭吵，這讓亞德托昆波坦言，這個行為非常不尊重。

此戰比賽結束後，雙方球員紛紛握手擁抱致意，當亞德托昆波與哈里伯頓的父親擁抱後，但雙方突然爆發爭吵，立即被其他人架開。

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「輸掉比賽，情緒很激動。」亞德托昆波說，「有個球迷，當時我以為只是一名球迷，後來發現他是Tyrese的爸爸。我很喜歡Tyrese，我覺得他是一名很棒的競爭者。....他走進球場，把一條印有他兒子臉蛋的毛巾舉給我看，還說：『這就是我們XX做的』...我覺得這非常、非常不尊重人。」

談到已故的父親，亞德托昆波指出，自己在成長過程中被教育要在勝利中保持謙遜，「現在有很多人會說，『當你贏球，你就應該大放厥词』，那就成了你可以去對別人不敬的綠燈，我並不認同。」

哈里伯頓賽後坦言，「至於Giannis和我爸爸之間的衝突，我是回到休息室才知道發生什麼事。我賽後有和父親談過，我不認同他當時的行為，他應該要讓我去打籃球，我會去和Giannis談談這件事。我不認為我爸是對的。」

公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（。（法新社）

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