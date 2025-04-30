晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》遭淘汰還被哈里伯頓父親嗆聲 字母哥直言很不尊重

2025/04/30 11:31

公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（左）賽後與對方發生口角衝突。（法新社）公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（左）賽後與對方發生口角衝突。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕NBA季後賽首輪G5，公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天繳出30分、20籃板、13助攻的成績，但公鹿最後仍在延長賽118比119敗給溜馬，公鹿在系列賽以1比4遭到淘汰。亞德托昆波賽後與溜馬球星哈里伯頓（Tyrese Haliburton）的父親發生爭吵，這讓亞德托昆波坦言，這個行為非常不尊重。

此戰比賽結束後，雙方球員紛紛握手擁抱致意，當亞德托昆波與哈里伯頓的父親擁抱後，但雙方突然爆發爭吵，立即被其他人架開。

「輸掉比賽，情緒很激動。」亞德托昆波說，「有個球迷，當時我以為只是一名球迷，後來發現他是Tyrese的爸爸。我很喜歡Tyrese，我覺得他是一名很棒的競爭者。....他走進球場，把一條印有他兒子臉蛋的毛巾舉給我看，還說：『這就是我們XX做的』...我覺得這非常、非常不尊重人。」

談到已故的父親，亞德托昆波指出，自己在成長過程中被教育要在勝利中保持謙遜，「現在有很多人會說，『當你贏球，你就應該大放厥词』，那就成了你可以去對別人不敬的綠燈，我並不認同。」

哈里伯頓賽後坦言，「至於Giannis和我爸爸之間的衝突，我是回到休息室才知道發生什麼事。我賽後有和父親談過，我不認同他當時的行為，他應該要讓我去打籃球，我會去和Giannis談談這件事。我不認為我爸是對的。」

公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（。（法新社）公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中