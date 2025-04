MLB》主場球迷洗三溫暖！ 費城人靠再見暴投戲劇性逆轉國民

費城人靠著再見暴投,戲劇性逆轉國民。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕費城人今天對上國民,在9局讓主場球迷心情洗三溫暖,先是柯克林(Orion Kerkering)因隊友失誤加上自己表現不佳挨轟失掉4分遭逆轉,9下則又靠著高飛犧牲打與再見暴投,以7:6逆轉國民取勝。

兩隊本場比賽都派出王牌登板,國民左投戈爾(MacKenzie Gore)主投6局失3分投出優質先發,送出6K沒有保送,今天戈爾的失分都是被長打狙擊,包含施瓦伯(Kyle Schwarber)首局2分砲以及9棒快腿羅哈斯(Johan Rojas)的陽春砲。

費城人王牌惠勒(Zack Wheeler)今天主投6.2局飆7K失掉2分同樣也是優質先發,且惠勒也是因長打失分,包含賈西亞(Luis García Jr.)的陽春砲,還有7局退場後,接替的左投史壯姆(Matt Strahm)遭阿布拉姆斯(CJ Abrams)敲二壘安打掉分。

惠勒6.2局優質先發無關勝敗。(法新社)

費城人在8下靠透納(Trea Turner)的安打與暴投拿下2分保險分,在5:2領先時推出柯克林登板關門,他在先三振掉楊恩(Jacob Young)後遭到阿布拉姆斯敲出一壘安打,再遭伍德(James Wood)敲出二壘安打失分,隨後羅沙里歐(Amed Rosario)靠著透納的傳球失誤上壘,魯伊茲(Keibert Ruiz)被三振後,勞爾(Nathaniel Lowe)一棒敲出逆轉三分砲將比數逆轉為6:5。

Lowe and inside ... CRUSHED



Nathaniel Lowe gives the @Nationals the lead! pic.twitter.com/ZIbkpe30ff