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MLB》主場球迷洗三溫暖！ 費城人靠再見暴投戲劇性逆轉國民

2025/04/30 10:54

費城人靠著再見暴投，戲劇性逆轉國民。（法新社）費城人靠著再見暴投，戲劇性逆轉國民。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天對上國民，在9局讓主場球迷心情洗三溫暖，先是柯克林（Orion Kerkering）因隊友失誤加上自己表現不佳挨轟失掉4分遭逆轉，9下則又靠著高飛犧牲打與再見暴投，以7：6逆轉國民取勝。

兩隊本場比賽都派出王牌登板，國民左投戈爾（MacKenzie Gore）主投6局失3分投出優質先發，送出6K沒有保送，今天戈爾的失分都是被長打狙擊，包含施瓦伯（Kyle Schwarber）首局2分砲以及9棒快腿羅哈斯（Johan Rojas）的陽春砲。

費城人王牌惠勒（Zack Wheeler）今天主投6.2局飆7K失掉2分同樣也是優質先發，且惠勒也是因長打失分，包含賈西亞（Luis García Jr.）的陽春砲，還有7局退場後，接替的左投史壯姆（Matt Strahm）遭阿布拉姆斯（CJ Abrams）敲二壘安打掉分。

惠勒6.2局優質先發無關勝敗。（法新社）惠勒6.2局優質先發無關勝敗。（法新社）

費城人在8下靠透納（Trea Turner）的安打與暴投拿下2分保險分，在5：2領先時推出柯克林登板關門，他在先三振掉楊恩（Jacob Young）後遭到阿布拉姆斯敲出一壘安打，再遭伍德（James Wood）敲出二壘安打失分，隨後羅沙里歐（Amed Rosario）靠著透納的傳球失誤上壘，魯伊茲（Keibert Ruiz）被三振後，勞爾（Nathaniel Lowe）一棒敲出逆轉三分砲將比數逆轉為6：5。

9局下半，波姆（Alec Bohm）面對國民終結者費尼根（Kyle Finnegan）率先敲安，代打的史多特（Bryson Stott）選到四壞保送上壘，接著凱普勒（Max Kepler）敲出深遠飛球出局，推進波姆至三壘，史多特再透過盜壘上到二壘，下棒的羅哈斯敲出高飛犧牲打，波姆差點遭助殺但仍跑回追平分，史多特也藉此上到三壘得分大門，想不到費尼根竟再投出暴投讓史多特跑回再見分，終場費城人就以7：6逆轉再見國民。

惠勒6.2局優質先發無關勝敗。（法新社）惠勒6.2局優質先發無關勝敗。（法新社）

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