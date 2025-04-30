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MLB》太慘！洛磯開季29戰狂吞25敗... 追平百年來難堪紀錄

2025/04/30 12:18

洛磯右投馬奎茲失掉7分吞敗。（法新社）洛磯右投馬奎茲失掉7分吞敗。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕開季低迷的洛磯，明星右投馬奎茲（Germán Márquez）今天先發5.1局失掉7分，洛磯最後在主場以2比8敗給勇士。洛磯吞下8連敗，目前以4勝25敗、勝率1成38居全大聯盟墊底，而且還成為自1901年以來第三支開季前29場吞25敗的球隊。

勇士第2局靠哈里斯（Michael Harris II）的二壘安打攻進2分，第4局哈里斯用滾地球護送回1分，艾倫敲帶有2分打點的適時安打，勇士單局進帳3分。

勇士隊第5局阿爾比斯（Ozzie Albies）敲安攻進1分，勇士強打萊利（Austin Riley）在第6局、第8局各敲安攻回1分。勇士全場有14支安打。；洛磯全場僅有6安，托利亞（Michael Toglia）有一發陽春砲，單場1安2打點。

馬奎茲主投5.1局被敲11安，失掉7分，本季6場先發吞5敗、一勝難求，賽後防禦率為9.82；勇士先發蕭佛（AJ Smith-Shawver）主投5.1局失2分，摘本季首勝。

《美聯社》報導，洛磯輸球後苦吞8連敗，近17戰吞16敗，這是隊史首次近17戰中打出1勝16敗的成績。

洛磯也成為自1901年以來，繼2003年的老虎隊、1988年的金鶯隊之後，第三支開季前29場吞25敗的球隊。

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