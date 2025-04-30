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NBA季後賽》塔圖姆35分、10助攻 塞爾提克淘汰魔術闖準決賽

2025/04/30 11:23

塔圖姆。（法新社）塔圖姆。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕衛冕軍塞爾提克在東部季後賽首輪G5，靠塔圖姆（Jayson Tatum）拿35分領軍，以120：89在主場力退魔術，系列賽4：1晉級東部準決賽，坐等尼克與活塞的勝方。

背水一戰的魔術今上半場靠華格納（Franz Wagner）貢獻17分、班切羅（Paolo Banchero）也有11分演出，打完前兩節取得49：47些微優勢，例行賽場均能投進17.8記三分球的塞爾提克上半場外線6投0中，相當罕見。

易籃後綠衫軍終於逐漸找回外圍準星，單節投進5顆三分球，魔術外線則是慘淡的11投0中，塞爾提克單節打出36：13的一波流，帶著83：62領先進入決勝節，末節繼續拉開分差，也讓魔術正式放暑假。

塔圖姆繳出35分、10助攻、8籃板全能表現，J.布朗（Jaylen Brown）23分進帳，豪瑟（Sam Hauser）與派理查德（Payton Pritchard）各有10分演出。

魔術今整體命中率不到4成，外線命中率更只有21.1%，華格納繳全隊最佳25分、班切羅挹注19分，卡特（Wendell Carter Jr.）12分、10籃板。

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