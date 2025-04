MLB》大谷「老爸之力」終於發威！ 開轟+盜壘助道奇大勝馬林魚

大谷翔平。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天首局首打席全壘打,還跑出本季第8盜。道奇全場敲18安,T.赫南德茲(Teoscar Hernandez)單場4安4打點,最後以15比2擊敗馬林魚。道奇收下4連勝,並以20勝10敗居國聯西區龍頭。

大谷翔平首局逮中馬林魚王牌「魚王」阿爾坎塔拉(Sandy Alcantara)一顆95.5英哩伸卡球,轟出右外野陽春砲。大谷這一轟的擊球初速為114.1英哩(約183.6公里),飛行距離為394英呎(約120公尺)。這是大谷翔平本季第7轟,也是大谷「生女」後的首轟,前一次擊出全壘打已經是美國時間4月16日的時候。

道奇首局再靠T.赫南德茲敲適時二壘安、艾德曼(Tommy Edman)高飛犧牲打,單局再拿2分。第2局大谷選到保送,該半局2出局後盜上二壘,佛里曼(Freddie Freeman)也選到保送,接著T.赫南德茲再敲二壘安攻回1分,送回大谷。第3局帕赫斯(Andy Pages)、貝茲(Mookie Betts)各敲適時安,道奇單局進帳3分,也把阿爾坎塔拉打退場。

大谷翔平。(路透)

道奇打線在比賽後段持續發威,第6局史密斯(Will Smith)、艾德曼各敲二壘安,單局進帳4分。第7局T.赫南德茲再擊出適時安再拿1分。帕赫斯第8局敲陽春彈追加分數,羅哈斯(Miguel Rojas)、T.赫南德茲各敲安,單局再得3分。道奇最後大勝馬林魚。

大谷翔平全場4打數1安就是全壘打,進帳1分打點,跑回2分、並跑出1盜,選到1次保送、吞2次三振,賽後打擊率為2成88,整體攻擊指數(OPS)為0.942。大谷翔平在8局下被換代打退場。

道奇今天採用牛棚車輪戰,崔爾(Jack Dreyer)2局失1分,紹爾(Matt Sauer)5局失1分摘生涯首勝。道奇工具人赫南德茲(Kike Hernandez)第9局客串登板投球,後援1局無失分。

阿爾坎塔拉主投2.2局被敲7安、丟5次保送,狂失7分,吞本季第3敗,本季先發6場戰績2勝3敗、防禦率高達8.31。

Shohei Ohtani sends the first pitch he sees to the bullpen pic.twitter.com/TlVQdBsTwj