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MLB》大谷「老爸之力」終於發威！ 開轟+盜壘助道奇大勝馬林魚

2025/04/30 13:06

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天首局首打席全壘打，還跑出本季第8盜。道奇全場敲18安，T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）單場4安4打點，最後以15比2擊敗馬林魚。道奇收下4連勝，並以20勝10敗居國聯西區龍頭。

大谷翔平首局逮中馬林魚王牌「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）一顆95.5英哩伸卡球，轟出右外野陽春砲。大谷這一轟的擊球初速為114.1英哩（約183.6公里），飛行距離為394英呎（約120公尺）。這是大谷翔平本季第7轟，也是大谷「生女」後的首轟，前一次擊出全壘打已經是美國時間4月16日的時候。

道奇首局再靠T.赫南德茲敲適時二壘安、艾德曼（Tommy Edman）高飛犧牲打，單局再拿2分。第2局大谷選到保送，該半局2出局後盜上二壘，佛里曼（Freddie Freeman）也選到保送，接著T.赫南德茲再敲二壘安攻回1分，送回大谷。第3局帕赫斯（Andy Pages）、貝茲（Mookie Betts）各敲適時安，道奇單局進帳3分，也把阿爾坎塔拉打退場。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

道奇打線在比賽後段持續發威，第6局史密斯（Will Smith）、艾德曼各敲二壘安，單局進帳4分。第7局T.赫南德茲再擊出適時安再拿1分。帕赫斯第8局敲陽春彈追加分數，羅哈斯（Miguel Rojas）、T.赫南德茲各敲安，單局再得3分。道奇最後大勝馬林魚。

大谷翔平全場4打數1安就是全壘打，進帳1分打點，跑回2分、並跑出1盜，選到1次保送、吞2次三振，賽後打擊率為2成88，整體攻擊指數（OPS）為0.942。大谷翔平在8局下被換代打退場。

道奇今天採用牛棚車輪戰，崔爾（Jack Dreyer）2局失1分，紹爾（Matt Sauer）5局失1分摘生涯首勝。道奇工具人赫南德茲（Kike Hernandez）第9局客串登板投球，後援1局無失分。

阿爾坎塔拉主投2.2局被敲7安、丟5次保送，狂失7分，吞本季第3敗，本季先發6場戰績2勝3敗、防禦率高達8.31。

T.赫南德茲。（路透）T.赫南德茲。（路透）

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