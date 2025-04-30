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MLB》88億球星本季首轟終於出爐！ 教士扳倒巨人王牌終止4連敗

2025/04/30 12:47

柏格茲與小塔提斯。（美聯社）柏格茲與小塔提斯。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕近況不佳的88億球星柏格茲（Xander Bogaerts）今天在對上巨人的比賽中，不僅睽違22天進帳打點還敲出本季首轟，幫助教士以7：4擊敗巨人，順利終止近期4連敗。

剛被光芒橫掃的教士，今天回到主場迎戰強敵巨人，面對巨人王牌韋伯（Logan Webb），柏格茲首局就在一、二壘有跑者的情況下敲安助隊先馳得點，是他自美國時間4月8日以來的首分打點，下棒的伊格雷西亞斯（Jose Iglesias）再補上一安助隊打下3分大局。

4上巨人阿德梅斯（Willy Adames）面對皮維塔（Nick Pivetta）敲出陽春砲追回1分，下個半局教士再次突破韋伯封鎖，傷癒歸隊的阿拉耶茲（Luis Arraez）高飛犧牲打，馬查多（Manny Machado）適時安打幫助比分拉開到5：1。

6上巨人再次吹起反攻號角，阿德梅斯二壘安打加上李政厚的適時安打要到1分，同個半局魏德（LaMonte Wade Jr.）在一、三壘時再敲出清壘安打，瞬間將比分追到4：5。但柏格茲在7下站了出來，面對羅德里奎茲（Randy Rodríguez）的失投滑球，他一棒掃出左外野大牆形成一發2分砲，教士也靠著這發全壘打穩定軍心，終場以7：4終止近期低潮。

在2022年季後與教士簽下11年2.75億美元（約新台幣88億）大約的柏格茲，在2023年第一個賽季敲出19轟後，上季的表現完全不符身價，打擊率僅2成64，只有11轟進帳，而本季他的表現也不盡理想，直到今天才敲出本季首轟，但遲到總好過不到，若柏格茲能及時回神，將讓教士在競爭激烈的國聯西區持續添加奮戰的本錢。

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