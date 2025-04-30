NBA季後賽》神仙模式！J.穆雷轟43分 金塊打敗快艇系列賽聽牌

金塊J.穆雷狂轟全隊最多43分。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕金塊J.穆雷（Jamal Murray）今天在西部首輪季後賽G5手感火燙，加上約基奇（Nikola Jokic）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）也都有火力挹注，最終金塊以131：115打敗快艇，系列賽取得3：2聽牌。

金塊前役靠A.戈登（Aaron Gordon）驚天絕殺補扣，硬是收下勝利將系列賽扳平，而該役手感不理想的J.穆雷，今天回到主場就做出修正，他上半場11投8中包括3顆三分球，攻下19分，板凳出發的魏斯布魯克挹注16分，還有約基奇穩定貢獻11分，丹佛軍半場以67：58領先快艇。

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J.穆雷把火燙手感帶到第三節又是兩顆三分球，帶隊壯大領先優勢，而快艇雖然用一波7：0縮小差距，結果J.穆雷又用一顆三分球撲滅快艇反撲氣焰，以及魏斯布魯克、布朗（Christian Braun）連續三分彈，金塊帶著16分領先進入第四節。

金塊第四節再把領先擴大至20分以上，快艇雖以17：4追到只差9分，J.穆雷又跳出來得分，最終就由金塊奪勝，也在系列賽聽牌。J.穆雷26投17中包括8顆三分球，轟全隊最多43分，板凳出發的魏斯布魯克21分，約基奇13分、12助攻及10籃板，A.戈登23分，布朗11分、12籃板，小波特（Michael Porter Jr.）14分。

快艇前役錯過聽牌機會，如今在客場兵敗，面臨淘汰危機，下一場將回洛杉磯主場背水一戰。雷納德（Kawhi Leonard）20分、11助攻和9籃板，祖巴克（Ivica Zubac）27分、波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）15分，但哈登（James Harden）只有11分。

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