全大運體操》取得世大運資格釋放壓力 丁華恬開心比賽全能3連霸

丁華恬。（長榮大學114全大運執辦提供）

〔記者粘藐云／台南報導〕輔仁大學丁華恬今在全大運女子體操個人全能決賽登場，由於已經取得世大運資格，她放鬆心情出賽，最後以50.732分摘金，完成3連霸也拿下生涯第10面金牌；國北教大賴品儒則以49.299分獲得銀牌。

由於丁華恬在全大運前訓練狀況沒有特別理想，這次特別降低難度，希望能減少失誤，她也在前天的全大運成隊競賽暨世大運國手選拔中穩定發揮，順利取得世大運國手資格。

請繼續往下閱讀...

丁華恬坦言，資格賽時其實壓力有點大，由於她的難度下降，但大家程度都差不多，若沒做好，選不上的可能變成自己。完成這次最重要的任務，丁華恬在個人全能決賽心態更放鬆，也自認整體狀態比前天資格賽更好一點、更放開一點，「我覺得比賽中滿開心的。」她提到，全大運前準備上有點狀況，教練決定把難度往下調，沒有大失誤反而發揮滿好的。

教練蔡恆政表示，丁華恬在全大運前狀況不是太好，所以決定把難度降低，甚至把她在國中時的動作都拿出來，「原本全大運對她來說是很開心的比賽，但多了國手選拔，讓她心很累也有比較多起伏，不過這次比賽有把前兩週訓練成果展現出來。」

至於這次在世大運國手選拔中失利的賴品儒，今天把心情調整好，在個人全能決賽中展現競爭力，最後收下銀牌，但她對於今天的發揮也不到很滿意，畢竟第1項有失敗，好在後面有調整回來。

賴品儒之後要參與亞錦賽，她認為，經過這次全大運能在短時間內調整好自己，依舊為她增添信心。對於愛徒沒能選上國手，教練鄭焜杰坦言有些可惜，倘若她在選拔時能繳出決賽的表現，應該就能選上了。

賴品儒。（長榮大學114全大運執辦提供）

賴品儒。（長榮大學114全大運執辦提供）

丁華恬。（長榮大學114全大運執辦提供）

丁華恬。（長榮大學114全大運執辦提供）

丁華恬。（長榮大學114全大運執辦提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法