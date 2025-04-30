MLB》道奇工具人戴特製頭盔秀「投打二刀流」 1局無失分還敲安

道奇工具人赫南德茲戴特製頭盔登板投球。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天全場敲18安，其中T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）單場4安4打點，最後以15比3擊敗馬林魚。道奇收下4連勝，並以20勝10敗居國聯西區龍頭。道奇工具人赫南德茲（Kike Hernandez）今上演另類投打二刀流，第9局客串登板後援1局無失分，幫助道奇「關門」成功。

赫南德茲是在7局上接替守一壘，7局下選到保送上壘，並靠隊友安打回來得分。8局下道奇日本巨星大谷翔平被換下場，捕手巴恩斯（Austin Barnes）代打敲安，接著赫南德茲也敲安，兩人也靠隊友安打回來得分。前8局打完道奇取得15比3的大幅領先。

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道奇工具人赫南德茲（右）戴特製頭盔登板投球，幫助球隊贏球。（法新社）

第9局道奇讓赫南德茲登板投球，赫南德茲還戴上特製的「投手頭盔」，並用「小便球」來解決打者。赫南德茲先抓到1個出局數後，連續讓對手敲兩顆軟弱滾地球，但一次是道奇三壘手馬恩西（Max Muncy）沒有處理好讓對手靠內野安上壘，另一次是赫南德茲沒有補位讓對手上壘。不過，赫南德茲連續抓到最後2個出局數，完成本季初登板。

赫南德茲總計1局共投14球，被敲2安，本季首次登板沒有掉分，防禦率仍是0，此戰最快球速為83.4英哩（約134.2公里），最慢只有37英哩（約59.5公里）。

而赫南德茲此戰替補出發，他在打擊區上2打席1打數1安，選到1次保送，跑回2分，賽後打擊率為1成69；此外，赫南德茲生涯在大聯盟以投手出賽6場，平均防禦率為4.15。

道奇工具人赫南德茲戴特製頭盔登板投球。（法新社）

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