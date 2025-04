MLB》「幸福的睡眠不足！」大谷當爸後首轟終於出爐 讓他有感而發

大谷翔平。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天首局首打席全壘打,本季第7轟出爐,還跑出1次盜壘成功,道奇全場敲18安,最後以15比3大勝馬林魚。大谷賽後坦言,近期睡眠有些不足,「但這是幸福的睡眠不足!」

大谷翔平在美國時間4月19日順利迎接「愛女」誕生後,直到今天首局才開轟,這是他自美國時間4月16日之後再度出現全壘打,本季第7轟出爐。大谷全場4打數1安就是全壘打,進帳1分打點,賽後打擊率為2成88,整體攻擊指數(OPS)為0.942。

《日刊體育》報導,對於自己久違擊出全壘打,大谷翔平賽後受訪表示,「被得1分後能立即追平很好,孩子出生後,我還沒有敲出全壘打,這是很棒的一轟。」

大谷翔平與愛妻田中真美子終於迎接「愛女」誕生,他坦言,「我很感激小孩平安出生,雖然有點睡眠不足,但那是一種幸福的睡眠不足。」大谷提到,「女兒比預期還大隻,讓我感到安心,能健康地出生是最重要的。」

對於道奇即將迎接客場10連戰,大谷翔平提到,由於女兒比預期還要早出生,有更多的時間能陪伴小孩,妻子狀態也不錯,能比較安心去遠征客場。





