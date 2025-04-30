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MLB》「幸福的睡眠不足！」大谷當爸後首轟終於出爐 讓他有感而發

2025/04/30 13:50

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天首局首打席全壘打，本季第7轟出爐，還跑出1次盜壘成功，道奇全場敲18安，最後以15比3大勝馬林魚。大谷賽後坦言，近期睡眠有些不足，「但這是幸福的睡眠不足！」

大谷翔平在美國時間4月19日順利迎接「愛女」誕生後，直到今天首局才開轟，這是他自美國時間4月16日之後再度出現全壘打，本季第7轟出爐。大谷全場4打數1安就是全壘打，進帳1分打點，賽後打擊率為2成88，整體攻擊指數（OPS）為0.942。

《日刊體育》報導，對於自己久違擊出全壘打，大谷翔平賽後受訪表示，「被得1分後能立即追平很好，孩子出生後，我還沒有敲出全壘打，這是很棒的一轟。」

大谷翔平與愛妻田中真美子終於迎接「愛女」誕生，他坦言，「我很感激小孩平安出生，雖然有點睡眠不足，但那是一種幸福的睡眠不足。」大谷提到，「女兒比預期還大隻，讓我感到安心，能健康地出生是最重要的。」

對於道奇即將迎接客場10連戰，大谷翔平提到，由於女兒比預期還要早出生，有更多的時間能陪伴小孩，妻子狀態也不錯，能比較安心去遠征客場。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

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