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全大運體操》台瑞混血女將陳瑞安加入台灣隊 女團戰力大增有望拚獎牌

2025/04/30 14:32

陳瑞安。（長榮大學114全大運執辦提供）（記者粘藐云攝）陳瑞安。（長榮大學114全大運執辦提供）（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台南報導〕台灣、瑞典混血女將陳瑞安已從瑞典轉籍至台灣，目前已來台進入國訓中心訓練，她也參與這次全大運暨世大運國手選拔，順利取得國手資格。對於有生力軍加入國家隊，丁華恬、賴品儒都相當開心也期待這樣的良性競爭，讓彼此更成長。

就讀柏克萊大學的陳瑞安，爸爸是瑞典人、媽媽為台灣人，在瑞典出生長大的她也曾代表瑞典參與國際賽，但她在暑假、過年期間都會回台，因而找了國北教大教練鄭焜杰進行訓練，也牽起之後能轉籍至台灣的緣份。

鄭焜杰透露，陳瑞安的母親去年12月就以為女兒辦理轉籍，已經獲得瑞典的同意，未來她可以代表台灣參與亞錦賽、世大運甚至是未來的亞、奧運。她的加入也讓台灣體操女團戰力大增，除了單項獎牌，也有機會衝擊女子成隊獎牌，「瑞安4個項目很強，會讓她試試看個人全能，團隊再加上（賴）品儒、恬恬（丁華恬），我們是很有機會和南韓一較高下，挑戰獎牌。」

陳瑞安。（長榮大學114全大運執辦提供）（記者粘藐云攝）陳瑞安。（長榮大學114全大運執辦提供）（記者粘藐云攝）

鄭焜杰提到，陳瑞安兒時返台會和賴品儒一起訓練，「我們很喜歡華僑選手，希望我們的選手能跟國外選手多接觸。」陳瑞安來到台灣後，目前和賴品儒成為室友，賴品儒透露，彼此平時都會交流台灣跟瑞典的文化，她很喜歡台灣食物也愛喝珍珠奶茶。

對於陳瑞安的加入，丁華恬認為，未來要挑戰成隊獎牌很有機會，她謙稱要跟對方學習，期待彼此的良性競爭。

陳瑞安。（長榮大學114全大運執辦提供）（記者粘藐云攝）陳瑞安。（長榮大學114全大運執辦提供）（記者粘藐云攝）

陳瑞安。（長榮大學114全大運執辦提供）（記者粘藐云攝）陳瑞安。（長榮大學114全大運執辦提供）（記者粘藐云攝）

陳瑞安。（長榮大學114全大運執辦提供）（記者粘藐云攝）陳瑞安。（長榮大學114全大運執辦提供）（記者粘藐云攝）

陳瑞安。（長榮大學114全大運執辦提供）（記者粘藐云攝）陳瑞安。（長榮大學114全大運執辦提供）（記者粘藐云攝）

陳瑞安。（長榮大學114全大運執辦提供）（記者粘藐云攝）陳瑞安。（長榮大學114全大運執辦提供）（記者粘藐云攝）

陳瑞安。（長榮大學114全大運執辦提供）（記者粘藐云攝）陳瑞安。（長榮大學114全大運執辦提供）（記者粘藐云攝）

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