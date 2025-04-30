全國唯一符合奧運標準 宜蘭安農溪輕艇激流標桿賽場啟用

宜蘭縣安農溪輕艇激流標桿賽場是國內唯一符合奧運標準的比賽場地。（記者江志雄攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪輕艇激流標桿國際競賽場地今天（30日）啟用，成為國內唯一符合奧運標準的輕艇激流標桿比賽場地，完工後迎接的首場大賽就是雙北世界壯年運動會，有6國28名選手報名參賽，象徵宜蘭縣水域運動邁向國際舞台踏出關鍵一步。

安農溪輕艇激流標桿賽場位在三星鄉雙賢2號橋下游左岸，斥資2.7億元打造，總長度370公尺、寬10到14公尺，是台灣第一座國際級人工激流賽道，5月26、27日成為雙北世壯運輕艇激流比賽場地。

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宜蘭縣代理縣長林茂盛、體育署副署長洪志昌、台北市副市長林奕華、前行政院公共工程委員會主委吳澤成等人，連袂出席安農溪輕艇激流標桿賽場啟用，儀式結束後辦理測試賽，讓選手率先體驗新完工的賽場。

林茂盛說，安農溪輕艇激流標桿賽場不僅是專業訓練基地，也會舉辦大型比賽，邀請國內外選手同場競技，宜蘭縣政府將在賽場旁一處900多坪用地另設國家選手訓練中心，預計6月完成地目變更，同步爭取中央補助，提供輕艇選手全方位的訓練與生活支援，為宜蘭縣水上運動注入強勁動能。

輕艇是宜蘭縣重點發展運動項目，縣籍選手賴冠傑在2022年亞洲運動會輕艇比賽，為台灣奪下亞運輕艇靜水競速項目首金，並划進去年巴黎奧運，被譽為台灣之光，許多小選手以他為標竿，盼在重要賽事取得好成績為國爭光。

宜蘭縣知名輕艇教練廖學甫說，縣內以往欠缺輕艇激流標準賽場，培訓工作受到限制，安農溪輕艇激流標桿賽場啟用後，提供推展輕艇的憲明國小、三星及吳沙國中等校選手練習，有助於輕艇運動往下扎根，希望日後培育更多的台灣之光。

宜蘭縣安農溪輕艇激流標桿賽場啟用後，安排選手搶先體驗。（記者江志雄攝）

安農溪輕艇激流標桿賽場斥資2.7億元打造。（記者江志雄攝）

安農溪輕艇激流標桿賽場今天舉行啟用儀式。（記者江志雄攝）

安農溪輕艇激流標桿賽場位在三星鄉雙賢2號橋下游左岸，右側是安農溪主河道。（記者江志雄攝）

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