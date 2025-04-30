苗栗縣首座，竹南全民運動館估6月完工。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府斥資總經費2.1億元，在竹南鎮苗北藝文中心後方公有地，興建竹南全民運動館，工程於去年8月中動工，為苗栗縣第一座多功能全民運動館，盼提供民眾優質運動空間及環境，工程預計6月上旬完工交由竹南鎮公所管理。

苗縣府水利處表示，竹南全民運動館主體建築地上四層，總樓地板面積約904坪，建築物後方設置平面停車場，1樓設體健中心、飛輪教室、兒童遊戲室；2樓規劃桌球室、韻律教室、瑜珈教室；3樓為挑高樓層，設置羽球、籃球及五人制足球多功能綜合球場。

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運動館場址位在崁頂公園，屬竹南頭份都市計畫區，因當地夏日遮蔽不足，影響民眾平時運動意願，若遇午後雷陣雨或梅雨季，都不利社區民眾運動，縣府考量後規劃興建全民運動館，滿足鄉親需求。

苗栗縣長鍾東錦、竹南鎮長方進興今天前往視察工程進度，水利處表示，工程即將進入驗收階段，之後確定完工後將會交由竹南鎮公所管理。

鍾東錦說，全館開放給年輕、樂齡等族群，讓場館使用率提高，期待啟用後鄉親善加使用，也希望未來能與大企業合作，讓員工到此運動休閒。

竹南鎮長方進興指出，將會先讓鄉親免費使用體驗；至於未來規劃，竹南鎮公所表示，竹南全民運動館可能委外經營或自行營運，目前正在討論未來營運方向，以及如何收費等，鎮公所屆時將會公告周知。

由於竹南全民運動館距離苗北雙子城竹南、頭份居民常前往休憩、運動的竹南頭份運動公園不遠，苗縣府強調，期望與竹南頭份運動公園達到相輔相成的效果，進一步提升居民的生活品質。

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