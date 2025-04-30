全大運田徑》林翊凱110公尺跨欄2連霸 亞錦賽盼再創個人最佳

林翊凱（左）和謝元愷。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台南報導〕國立體大林翊凱今天在全大運男子110公尺跨欄決賽不受到對手起跑違規影響，跑出13秒71，力退勁敵、正修科大的謝元愷，完成2連霸，但對於自己表現，他不太滿意，因為心態有些操之過急。

林翊凱在今年台北市春季盃繳出13秒58，躍上全國歷年第3傑，締造生涯最佳，僅次於陳奎儒13秒34跟楊尉廷的13秒57，未來備受期待。

請繼續往下閱讀...

這次全大運林翊凱在預賽跑出13秒75，決賽時雖發生對手違規，必須重新起跑，但他沒被影響太多，仍以13秒71完成連霸。對於決賽這一趟的表現，林翊凱表示，「其實表現不太好，因為心情沒有穩住，太想要破大會紀錄，有點急了。」

林翊凱認為，近期訓練狀況其實不錯，本來教練建議他把節奏拉快一點，但沒有做到也導致自己一直撞到欄架，速度變慢，原本他也設定目標要破學長陳奎儒在107年創下的大會紀錄13秒50，可惜沒能完成。

這次全大運和大一的謝元愷上演頂尖對決，最後以0.1秒差距勝出，林翊凱認為，對方表現也很棒，「他在高中時做到很多同年紀選手不太能做到的事情，例如拿下亞青金牌之類，還能短時間內頂住出國壓力、適應狀況，比賽上對身體調整也很好。」除了謝元愷之外，未來又多了吳育廷可以競爭，林翊凱說：「 很開心後面有人上來，在台灣就有很強的對手可以競爭，不用到國外。」

林翊凱今年還有亞錦賽、台灣田徑公開賽和世大運等國際賽，他期待能奪牌或是創個人最佳，首度參與世大運他也相當興奮，想和同年紀的勁敵較量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法