MLB》爸氣一擊！ 大谷翔平轟本季個人最速彈 超狂數據高居史上第三

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以15：2痛宰馬林魚，勇奪4連勝，當家二刀流球星大谷翔平敲出本季第7轟，這也是他為人父的首轟，相隔13天再度開轟，終結全壘打荒。大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）點出大谷超狂全壘打數據。

大谷翔平今天首局首打席狙擊馬林魚塞揚王牌「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）所投出的第一顆95.5英里伸卡球，敲出右外野方向陽春砲，幫助道奇追平比分。這一轟是大谷翔平生涯第14支首局首打席的全壘打，擊球初速高達114.1英哩（約183.6公里），是他本季個人最強勁的全壘打，飛行距離為394英呎。大谷翔平此役4打數就敲出這支全壘打，本季第7轟出爐，進帳第10分打點，並跑出本季第8盜，打擊三圍為0.288/.392/.550，OPS為0.942。

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大聯盟數據專家藍斯指出，自2015年statcast啟用以來，大谷翔平在例行賽和季後賽共累積35支至少114英里以上的全壘打，僅次於洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的42支，以及「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）的73支。

大谷翔平。（美聯社）

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