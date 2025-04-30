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NBA季後賽》守住約基奇仍擋不住穆神仙寫隊史新猷！快艇主帥嘆無解

2025/04/30 18:18

穆雷。（路透）穆雷。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕金塊今天靠著「穆神仙」穆雷（Jamal Marray）下凡，全場只靠1顆罰球拿下43分，狂飆8記三分彈，以131：115大勝快艇，系列賽3：2領先，讓快艇總教練泰倫魯（Tyronne Lue）大嘆無解。

穆雷今天26投17中包括8顆三分球，轟進全隊最多43分，外帶7助攻5籃板3抄截的全方位數據，同時他也寫下生涯季後賽第6場拿下超過40分的比賽，超越當家MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic），締造隊史新猷。

快艇總教練泰倫魯賽後坦言，穆雷今天一開始就打得極具侵略性，而球隊也早有準備，「所以我們開賽就對他採取包夾，試圖拖緩他的節奏。我們試過包夾、沉退、換防，各種防守策略，但他真的太無解了，三分、中距離樣樣來。」

快艇今天對約基奇的防守策略相當成功，儘管仍讓他繳出大三元，但全場僅13投4中攻下13分，但守住約基奇，卻還是擋不住進入神仙模式的穆雷，「我們限制約基奇只得13分還是輸球，這真的很難受。但這就是金塊的可怕之處，你過度在意他，其他人就會懲罰你，今天的穆雷太神了。」

「當他展現侵略性時，我們就像是一支截然不同的球隊。」今天板凳出發進帳21分的魏斯布魯克（Russell Westbook）說道，「當他有那種氣勢以及那種自信在場上打球時，我們真的很難被擊敗。」

約基奇賽後表示，球隊在沒有他得分支援下依舊能獲勝是件很棒的事，也坦言今天並非屬於他的一天，「我什麼都做不好，但沒關係，我會盡我所能去贏得比賽，我認為每個人都要接受這點，如果今天手感不好，那就想盡辦法去贏得比賽。」

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