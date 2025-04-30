網球》追隨穆雷腳步當教練？納達爾未把話說死

穆雷與納達爾。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）去年退役後將重心移往家庭，對於未來是否有機會當教練，他沒有把話說死，但強調不是現階段的選項。

英國前球王穆雷（Andy Murray）退休後接受多年好友喬科維奇（Novak Djokovic）邀請進入喬帥教練團，新鮮組合引發不少話題，納達爾近日接受《CNN》訪問被問及是否有執教想法時說，凡事都有可能，但現在比起陪著球員奔波各地，更享受與家人共度時光，「我現在在人生的不同階段，現在不太可能跟著一位球員四處征戰。」

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納達爾卸下戰袍後，西班牙男單網壇仍有艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）接下火炬，對於外界不斷拿兩人比較，納達爾對於這位同胞後輩有十足信心，「我們會承受來自媒體與各方期待，但到頭來我們都是人，知道如何處理這些情況。」

納達爾指出，艾卡拉茲是位很棒的球員，相信他會知道如何面對壓力，「他表現得很棒，有很出色的生涯，如果可以避免受傷，這件事是最重要的，將來有機會贏下更多比賽，我希望、也相信他會擁有史上最佳的職業生涯之一。」

21歲的艾卡拉茲目前世界排名第3，先前在蒙地卡羅高捧生涯第6座大師賽金盃，巴賽隆納站也打進決賽，不過隨後就因大腿傷勢宣布退出本週的馬德里大師賽。

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