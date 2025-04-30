NBA季後賽》替補砍21分+3顆三分彈助金塊聽牌！36歲魏少有感而發

魏斯布魯克。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕金塊今在西部首輪季後賽擊敗131：115大勝快艇，系列賽3：2聽牌，除了「穆神仙」穆雷（Jamal Murray）狂飆43分以外，傷癒歸隊的36歲老將魏斯布魯克（Russell Westbrook）也替補貢獻21分，成為獲勝關鍵功臣。

魏斯布魯克在G3只打不到10分鐘就因左腳發炎傷退，G4更是作壁上觀，讓金塊先發5人全部上場超過40分鐘。今天魏斯布魯克回歸上做出貢獻，上半場手感火燙，也把握對手放投的三分空檔，9投6中包含2顆三分球，拿下16分。

請繼續往下閱讀...

此役魏斯布魯克全場上陣25分鐘，15投8中包含三分球6投3中，進帳21分。而在場上的時間，魏斯布魯克再度展現他那無與倫比的能量，無論是與快艇球員嘴上交鋒，或是和場邊球迷熱烈互動。「我就是為了這些時刻而活，無論是噴垃圾話，或是在場上拼鬥。」

「這是比賽很重要的一部分，一般人不一定看得出來，數據也不一定能顯現。但我認為這種能量很有渲染力，它能幫助你的球隊贏球。」魏斯布魯克說道，「我自己也很以此為傲，我每天都準備好要為我的球隊帶來這樣的能量。」

金塊代理總教練阿爾德曼（David Adelman）賽後也稱讚魏斯布魯克：「Russ的特別之處，就是他有多固執，這就是他打球的方式。當他找到節奏並開始發揮時，那股力量的影響力總是特別驚人。」

魏斯布魯克。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法