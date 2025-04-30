晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》替補砍21分+3顆三分彈助金塊聽牌！36歲魏少有感而發

2025/04/30 17:12

魏斯布魯克。（法新社）魏斯布魯克。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕金塊今在西部首輪季後賽擊敗131：115大勝快艇，系列賽3：2聽牌，除了「穆神仙」穆雷（Jamal Murray）狂飆43分以外，傷癒歸隊的36歲老將魏斯布魯克（Russell Westbrook）也替補貢獻21分，成為獲勝關鍵功臣。

魏斯布魯克在G3只打不到10分鐘就因左腳發炎傷退，G4更是作壁上觀，讓金塊先發5人全部上場超過40分鐘。今天魏斯布魯克回歸上做出貢獻，上半場手感火燙，也把握對手放投的三分空檔，9投6中包含2顆三分球，拿下16分。

此役魏斯布魯克全場上陣25分鐘，15投8中包含三分球6投3中，進帳21分。而在場上的時間，魏斯布魯克再度展現他那無與倫比的能量，無論是與快艇球員嘴上交鋒，或是和場邊球迷熱烈互動。「我就是為了這些時刻而活，無論是噴垃圾話，或是在場上拼鬥。」

「這是比賽很重要的一部分，一般人不一定看得出來，數據也不一定能顯現。但我認為這種能量很有渲染力，它能幫助你的球隊贏球。」魏斯布魯克說道，「我自己也很以此為傲，我每天都準備好要為我的球隊帶來這樣的能量。」

金塊代理總教練阿爾德曼（David Adelman）賽後也稱讚魏斯布魯克：「Russ的特別之處，就是他有多固執，這就是他打球的方式。當他找到節奏並開始發揮時，那股力量的影響力總是特別驚人。」

魏斯布魯克。（法新社）魏斯布魯克。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中