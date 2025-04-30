桃園三級棒球戰果豐碩 張善政表揚362名球員、頒獎勵金132萬

桃園三級棒球戰果豐碩，桃園市長張善政（中）表揚362名球員、頒獎勵金132萬元。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市三級棒球今年初於學生棒球聯賽及全國選拔賽屢獲佳績，平鎮高中勇奪木棒組全國冠軍，也是隊史在木棒聯賽的第6冠，另壽山高中高中鋁棒組再獲季軍，北科附工及大溪高中也拿下第5、6名的佳績。市長張善政今（30）日在中壢區大陣仗逐一頒獎表揚來自13所學校、362名球員，同時頒獎勵金132萬元，除感謝各位選手的用心投入、校長及家長的支持功不可沒，期盼未來繼續為桃園爭光。

張善政指出，每一張獎狀、每一座獎盃，都是選手努力不懈的見證，桃園是全國名副其實的「棒球之都」，不僅在國內各級聯賽屢創佳績，近年更代表國家征戰國際賽事，奪得世界冠軍與亞軍，表現亮眼。今年度包括花蓮台彩威力盃、謝國城盃及各級硬式、軟式學生棒球聯賽，桃園隊伍皆繳出亮眼成績，其中平鎮高中再度勇奪高中木棒組冠軍，展現桃園在棒球人才培育上的深厚實力。

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教育局長劉仲成表示，學生棒球聯賽為教育部體育署主辦的最高等級賽事，桃園校隊在各級賽事皆有優異表現。高中組方面，平鎮高中奪得木棒組全國冠軍，為隊史第6冠，北科附工獲得第6名；鋁棒組部分，壽山高中奪下季軍，北科附工與大溪高中分別獲得第5、6名。國中組方面，硬式組新明國中在冠軍戰中逆轉奪勝，勇奪隊史第6冠，龜山國中則名列第8；軟式組新明、光明、仁和國中分居全國第3、4、5名。少棒部分，由龜山、中平、大勇、仁善國小組成的桃園少棒聯隊，榮獲台彩威力盃全國亞軍，中平與仁善國小分別於硬式聯賽拿下第4、6名，龜山國小於謝國城盃再奪亞軍，錦興國小於軟式聯賽名列第8，新屋國小女子隊跨足男子組奪第7。

今日包括市府新聞處長羅楚東、桃園市棒球總顧問張滄彬、市議員舒翠玲和各獲獎隊伍及學校校長等人均出席活動。

桃園三級棒球戰果豐碩，桃園市長張善政（中）表揚362名球員、頒獎勵金132萬元。（記者李容萍攝）

桃園三級棒球戰果豐碩，桃園市長張善政（中）表揚362名球員、頒獎勵金132萬元。（記者李容萍攝）

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桃園三級棒球戰果豐碩，桃園市長張善政（中）表揚362名球員、頒獎勵金132萬元。（記者李容萍攝）

桃園三級棒球戰果豐碩，桃園市長張善政（中）表揚362名球員、頒獎勵金132萬元。（記者李容萍攝）

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