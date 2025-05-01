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古林先發對決軟銀、柯瑞率勇士拚5戰晉級 今日賽事預告與轉播

2025/05/01 06:49

古林睿煬。（北海道新聞提供）古林睿煬。（北海道新聞提供）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場轉播，第一場是響尾蛇對決大都會，響尾蛇將派出強投柏尼斯（Corbin Burnes）交手大都會，第二場是馬林魚與道奇之間的比賽，球迷別錯過轉播囉!

NBA季後賽將迎來兩場焦點大賽，第一場是勇士對決火箭，勇士目前已經取得3勝聽牌優勢，本場比賽會是柯瑞（Stephen Curry）率隊成功收下系列賽，還是火箭森根（Alperen Sengun）能成功續命呢?第二場是灰狼對上湖人，灰狼目前取得3:1聽牌優勢，本場回到湖人主場，詹姆斯（LeBron James）、東契奇（Luka Doncic）能否力挽狂瀾呢?記得收看轉播囉!

中職一場賽事，統一派出梅賽斯對上味全伍鐸，哪一隊能取得勝利呢?別忘了鎖定轉播囉!

日職部分有兩場賽事，第一場是廣島對決巨人，第二場是火腿交手軟銀，本場火腿將派出古林睿煬先發，軟銀則派出從大聯盟回國的投手上沢直之，本場比賽古林能否繳出好投，拿下日職生涯首勝呢?千萬別錯過囉!

MLB

07:00 響尾蛇@大都會 愛爾達體育2台

10:00 馬林魚@道奇 愛爾達體育2台（D-Live）

NBA

07:30 勇士@火箭 愛爾達體育1台、緯來體育

10:00 灰狼@湖人 愛爾達體育1台、緯來體育

中職

18:30 統一@味全 愛爾達體育2台、緯來體育

日職

17:00 廣島@巨人 DAZN1

17:00 火腿@軟銀 DAZN2

蘇迪曼盃

09:30 日本@馬來西亞 愛爾達體育3台

17:00 印度@英格蘭 愛爾達體育1台

17:00 法國@澳大利亞 愛爾達體育3台

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