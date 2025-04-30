NBA季後賽》瑞迪克的執教有問題！小莫里斯點出湖人陷入困境的關鍵

瑞迪克。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕目前湖人與灰狼的系列賽中，前四戰打完灰狼以3勝1敗領先，除了歸功於當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）的好表現外，前NBA球員小莫里斯（Marcus Morris）認為湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也必須負很大的責任。

小莫里斯在最新一集的《The Kevin O'Connor Show》中就直言湖人目前遭遇了教練上的問題，其中當他談到愛德華茲頻繁獲得單打機會時表示:「你絕不能讓愛德華茲在場上獲得這麼多一對一單打的機會，由於瑞迪克沒有及時更換防守策略，讓愛德華茲自由進攻，在灰狼進攻打開的狀態下，無形中讓其他灰狼的角色球員們有更多發揮的機會。」

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此外由於瑞迪克在G4下半場完全沒有讓替補球員上場，導致詹姆斯（LeBron James）和東契奇（Luka Doncic）兩人筋疲力盡，反觀灰狼球員們則保持精力充沛，對此莫里斯認為，瑞迪克對40歲的詹姆斯的要求太高了:「現在湖人對詹姆斯的要求居然是，必須打控球、大前鋒、小前鋒，且他在這些位置上時還得有效率的得分、組織進攻，幫助隊友獲得機會外，還得命中關鍵球。」

最後莫里斯認為，湖人必須做出調整，例如使用更多後衛輪番進行全場緊逼，或是想辦法打亂愛德華茲的進攻節奏等等，但這些在前面幾場幾乎沒有出現。

隨湖人在季後賽首輪就面臨1勝3敗的困境下，菜鳥總教練瑞迪克缺乏季後賽經驗的問題也被更加放大，明日瑞迪克是否能改進前幾戰的缺點，並快速針對場上狀況做出調整，將成為湖人能否在季後賽走得更遠的關鍵。

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