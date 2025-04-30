晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》與生涯首次三響砲擦身而過 水手球星近況火燙獲主帥盛讚

2025/04/30 17:59

波蘭柯。（美聯社）波蘭柯。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手球星波蘭柯（Jorge Polanco）今天出戰天使的比賽上演單場雙響砲，幫助球隊以5：3收下勝利，而開季至今十分火燙的表現，也獲得總教練威爾森（Dan Wilson）的盛讚。

波蘭柯本場3個打數敲出2轟，外帶5分打點與1次保送，然而原本也可以在5局下上演煙火秀的他，最後被中外野手阿德爾（Jo Adell）在全壘打牆前跳躍一把抓下，無緣個人生涯首次的單場三響砲，賽後波蘭柯坦言：「我以為這顆球會過牆，但事實就擺在眼前。」

波蘭柯去年在進攻端遇到低潮，打擊三圍.213/.296/.355，標準化進攻指數（OPS+）93低於聯盟平均，不過今年火力復甦，在至少70個打席的大聯盟球員中，打出高達260的wRC+，近5場的出賽共16個打數，敲出多達9支安打，包括5發的全壘打，近況相當火燙。

優異的打擊表現幫助水手目前暫居美聯西區龍頭，波蘭柯說：「這段時間真的很棒、很有趣，我感覺這是我生涯最佳的狀態。不管是擊球策略還是任何事情，我認為我現在的感覺很好。」

水手總教練威爾森（Dan Wilson）也表示，他認為波蘭柯的穩定性讓他感到很驚艷，「他是能夠把球打出球場，不過他也幾乎每次都能把球擊中球心，他面對速球都能打得很強勁，充分說明他的擊球時機掌握得很好，他現在處於能夠把球看得非常清楚的狀態。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中