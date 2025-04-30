MLB》與生涯首次三響砲擦身而過 水手球星近況火燙獲主帥盛讚

波蘭柯。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手球星波蘭柯（Jorge Polanco）今天出戰天使的比賽上演單場雙響砲，幫助球隊以5：3收下勝利，而開季至今十分火燙的表現，也獲得總教練威爾森（Dan Wilson）的盛讚。

波蘭柯本場3個打數敲出2轟，外帶5分打點與1次保送，然而原本也可以在5局下上演煙火秀的他，最後被中外野手阿德爾（Jo Adell）在全壘打牆前跳躍一把抓下，無緣個人生涯首次的單場三響砲，賽後波蘭柯坦言：「我以為這顆球會過牆，但事實就擺在眼前。」

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波蘭柯去年在進攻端遇到低潮，打擊三圍.213/.296/.355，標準化進攻指數（OPS+）93低於聯盟平均，不過今年火力復甦，在至少70個打席的大聯盟球員中，打出高達260的wRC+，近5場的出賽共16個打數，敲出多達9支安打，包括5發的全壘打，近況相當火燙。

優異的打擊表現幫助水手目前暫居美聯西區龍頭，波蘭柯說：「這段時間真的很棒、很有趣，我感覺這是我生涯最佳的狀態。不管是擊球策略還是任何事情，我認為我現在的感覺很好。」

水手總教練威爾森（Dan Wilson）也表示，他認為波蘭柯的穩定性讓他感到很驚艷，「他是能夠把球打出球場，不過他也幾乎每次都能把球擊中球心，他面對速球都能打得很強勁，充分說明他的擊球時機掌握得很好，他現在處於能夠把球看得非常清楚的狀態。」

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