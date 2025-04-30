中職》讓打擊率不到2成的陳子豪扛1棒 葉總有貼心考量

陳子豪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕「1號重砲」陳子豪去年球季結束行使FA自由球員權利，從中信兄弟轉戰味全龍晉升「億元男」，本季他出賽20場僅敲出1轟，打下5分打點，打擊率1成90、上壘率3成54、長打率2成70，63打數吞下21K，整體表現不算理想，今天對統一獅之戰陳子豪續扛1棒守右外野。

陳子豪的壓力，龍隊總教練葉君璋看在眼裡，他說，陳子豪轉隊過來要很快進入狀況，老實說不是容易的事，除了球衣不一樣，還要跟隊友的磨合，自己會想說狀況如何，教練的想法是什麼，頭腦裡面會有很多想法，他需要時間適應，目前就只有這個問題。

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「一定有壓力。」葉總認為，陳子豪待遇、身手各方面都是頂尖，怎麼會沒有壓力，重點是一定要想辦法克服這樣的處境，打好就簡單，現在有一些狀況，想法就會更多，老闆、教練、隊友、球迷怎麼看，這都是壓力。

過去陳子豪在兄弟時期打1棒累計137打數敲43安，外帶7轟和19分打點，打擊率3成14，今天則是他在龍隊連2場扛1棒。葉總解釋，去年陳子豪在兄弟有打過1棒，轉隊後有這麼多要適應的地方，讓他打去年曾打過的1棒，希望幫助他盡快熟悉。

葉總認為，陳子豪表現滿稱職的，上壘率高，有時候會往不好的方面看，沒有安打、打擊率低，但打擊率低還可以一直上壘，這才厲害，「他這樣的選手，人家怎麼可能很輕易地投給你打，我覺得他一定會比過去更不好打，這都是他必須承受的壓力。」

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